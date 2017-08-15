В Киеве активистка Femen пришла на допрос в наряде аборигена и с копьем

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости. Активистка Femen Анжелина Диаш, которая пыталась сорвать церемонию подписания документов президентами Украины и Белоруссии, пришла на допрос в управление полиции в Киеве с копьем в руках и в наряде аборигена, сообщает "Страна.ua".

По словам организатора движения на Украине Анны Гуцол, таким образом активисты высказывают протест властям. "Это одеяние племени "украинские людоеды". Потому что Украина, в которой людей судят за мирный протест — это варварская страна", — цитирует Гуцол издание.

Сама активистка рассказала, что это уже второе уголовное дело против нее. "Первое было по статье хулиганство в Беларуси", — цитирует Диаш издание.

На брифинге Александра Лукашенко и Петра Порошенко по итогам их встречи девушка с оголенной грудью начала кричать "Жыве Беларусь!". Такой лозунг был написан и у нее на теле. Охранники сразу схватили ее за руки и вывели из зала. Позже выяснилось, что женщина — активистка движения Femen, известного скандальными флешмобами. Девушку доставили в полицию, где она давала пояснения, ее подозревают в хулиганстве. Суд отпустил ее на свободу, обязав приходить на вызовы правоохранителей по делу.