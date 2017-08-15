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В мире

Ущерб от лесных пожаров чрезвычайно большим, считает минприроды Армении

13:4915.08.2017
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© Фото : МЧС Республики АрменияПожар в Хосровском заповеднике в Армении. Архивное фотоПожар в Хосровском заповеднике в Армении. Архивное фото
© Фото : МЧС Республики Армения

ЕРЕВАН, 15 авг – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Ущерб, нанесенный экологии Армении пожаром в государственном заповеднике "Хосровский лес", чрезвычайно большой, заявил во вторник министр охраны природы Арцвик Минасян.

Пожар в Хосровском заповеднике в Армении
© Фото : МЧС Республики Армения
СК Армении завел дело после пожара в старейшем заповеднике страны

Армянские спасатели пытаются потушить сразу два лесных пожара — на территории Ваойцдзорской области и государственного заповедника "Хосровский лес" в Араратской области. Огонь охватил сотни гектаров зеленых насаждений. По словам главы МЧС республики Давида Тонояна, лесные пожары на территории Армении стали самыми масштабными за последние 14 лет.

"В данный момент огонь охватил значительную часть государственного заповедника. Ущерб экологии нанесен чрезвычайно большой. Пострадала как флора, так и фауна Хосровского леса", — приводят слова Минасяна в пресс-службе ведомства.

Он добавил, что в заповеднике, являющемся частью экокоридора, запрещена любая деятельность, в частности покос травы и обеспечение противопожарных просек. Со временем, по его словам, там сложилась среда с высоким уровнем пожароопасности. "Несмотря на многочисленные превентивные меры, избежать пожара не удалось, огонь распространился очень быстро", — сказал Минасян.

Пожар в Хосровском заповеднике в Армении
© Фото : МЧС Республики Армения
Российский ИЛ-76 увеличил число вылетов для тушения пожара в Армении

В тушении пожара в Хосровском лесу участвует российский противопожарный самолет Ил-76, который уже совершил три вылета. Ил-76, который считается одним из крупнейших противопожарных самолетов в мире, за один раз способен сбросить на очаг пожара 42 тонны воды, создать заградительную полосу длиной 800 и шириной 60 метров, площадью около 50 тысяч квадратных метров.

Хосровский лес был основан в IV веке нашей эры армянским царем Хосровом III Аршакидом. В 1958 году на этом месте был создан государственный заповедник площадью более 29 тысяч гектаров. Он богат флорой и фауной, здесь произрастает около 1,8 тысячи видов растений, из них 24 — эндемики (виды растений и животных, свойственные относительно небольшой территории), а 80 входят в Красную книгу Армении. В лесу обитают занесенные в Красную книгу леопарды, рыси, арменийские муфлоны, безоаровые козлы, медведи, а также кабаны, лисицы, зайцы, куницы, волки, барсуки, коршуны, орлы, дикие голуби.

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