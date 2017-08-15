В Стокгольме прогремел взрыв на стройплощадке

СТОКГОЛЬМ, 15 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Шесть человек пострадали в результате взрыва, прогремевшего во вторник на стройплощадке в районе Тронгсунд на юге шведской столицы, сообщает местное радио SR со ссылкой на полицию.

Согласно его данным, пять человек пострадали из-за вдыхания дыма, еще один получил ожоги. По предварительной информации, причиной взрыва могла стать строительная пыль или некое вещество, содержащееся в ней. Пожара на месте инцидента нет.

Tre skadade när spånsug exploderade på en arbetsplats i Trångsund. #arbetsmiljö https://t.co/gGFp6KBXdp — Arbetet (@tidn_arbetet) 15 августа 2017 г.

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