"Какие-то копии": на "Южмаше" выдвинули версию о ракетных двигателях в КНДР

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости. Генеральный конструктор бюро "Южное" Александр Дегтярев допустил, что какой-то стране удалось скопировать украинский ракетный двигатель, который производит предприятие "Южмаш".

"Я уверен, что никто из наших сотрудников не задействован в помощи по созданию двигателя ракеты в КНДР. А двигатели наши высоко ценятся и используются во всем мире. Может быть, где-то какие-то копии и удалось сделать", — сказал Дегтярев в комментарии интернет-изданию "Страна.ua".

Он назвал информацию в статье New York Times "выдумкой кого-то, кто желает напомнить о себе, показать результат своей работы и выпятить свое имя".

Статья в New York Times

Ранее газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра IISS Майкла Эллемана сообщила, что Северная Корея могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на "Южмаше".

Вместе с тем издание подчеркивает, что точных данных о том, кто мог продать ракетные технологии в КНДР, нет.

Реакция на Украине

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал статью провокацией и заявил, что Киев не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею. "Южмаш" также заверил, что не имеет никакого отношения к ракетным программам КНДР.

При этом, как рассказал изданию "Страна.Ua" бывший сотрудник КБ, Северная Корея давно проявляла интерес к украинским ракетным двигателям. Он напомнил, что несколько лет назад северокорейцы пытались выкрасть с предприятия документацию, но были задержаны. При этом собеседник издания допустил, что документы все-таки могли попасть в руки Пхеньяна.

Не двигатели, а технологии

С ним согласен старший научный сотрудник Центра изучения по вопросам нераспространения в США Николай Соков.

"Если сотрудничество между "Южмашем" и Северной Кореей имело место, то вряд ли оно включало доставку двигателей. Собственно, небольшое количество двигателей не спасет Северную Корею — им нужно налаживать собственное производство. Да и обнаружить поставку двигателей не так сложно. А вот документация, технологии, какие-то компоненты, так же, как специалисты — это технически реально", — рассказал Соков РИА Новости.

В самом IISS после выхода статьи еще раз подчеркнули, что Эллеман не говорил о передаче технологий Пхеньяну напрямую от украинского правительства или производителя.

Угрозы КНДР

КНДР, несмотря на санкции Совбеза ООН, не прекращает проведения ракетных испытаний под предлогом защиты от США. На этой неделе Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угроз.