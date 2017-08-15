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В мире

"Какие-то копии": на "Южмаше" выдвинули версию о ракетных двигателях в КНДР

13:4015.08.2017
(обновлено: 13:42 15.08.2017)
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© REUTERS / KCNAИспытание баллистической ракеты средней дальности Hwasong-12 в КНДР. Архивное фотоИспытание баллистической ракеты средней дальности Hwasong-12 в КНДР. Архивное фото
© REUTERS / KCNA

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости. Генеральный конструктор бюро "Южное" Александр Дегтярев допустил, что какой-то стране удалось скопировать украинский ракетный двигатель, который производит предприятие "Южмаш".

Запуск северокорейской баллистической ракеты Хвасон-14. Архивное фото.
© AFP 2017 / KRT
На Украине допустили, что ракетные технологии могли попасть в КНДР
"Я уверен, что никто из наших сотрудников не задействован в помощи по созданию двигателя ракеты в КНДР. А двигатели наши высоко ценятся и используются во всем мире. Может быть, где-то какие-то копии и удалось сделать", — сказал Дегтярев в комментарии интернет-изданию "Страна.ua".

Он назвал информацию в статье New York Times "выдумкой кого-то, кто желает напомнить о себе, показать результат своей работы и выпятить свое имя".

Статья в New York Times

Ранее газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра IISS Майкла Эллемана сообщила, что Северная Корея могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на "Южмаше".

Пхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Американские эксперты: последние ракеты КНДР разработала без помощи Украины
Аналитики изучили фотографии, на которых лидер КНДР Ким Чен Ын осматривает новые ракетные двигатели, и пришли к заключению, что по внешнему виду они напоминают советские, которые сейчас "могут иметь отношение" только к нескольким предприятиям на территории бывшего Союза. При этом эксперты рассматривают как наиболее вероятный "источник двигателей" именно украинский завод.

Вместе с тем издание подчеркивает, что точных данных о том, кто мог продать ракетные технологии в КНДР, нет.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР

Реакция на Украине

Президент Украины Петр Порошенко на заводе Южмаш в Днепре. 2014 год
© REUTERS / Mykhailo Markiv/Ukrainian Presidential Press Service/Pool
Просто очень деньги нужны. К версии об украинских ракетах для КНДР
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал статью провокацией и заявил, что Киев не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею. "Южмаш" также заверил, что не имеет никакого отношения к ракетным программам КНДР.

При этом, как рассказал изданию "Страна.Ua" бывший сотрудник КБ, Северная Корея давно проявляла интерес к украинским ракетным двигателям. Он напомнил, что несколько лет назад северокорейцы пытались выкрасть с предприятия документацию, но были задержаны. При этом собеседник издания допустил, что документы все-таки могли попасть в руки Пхеньяна.

Не двигатели, а технологии

Юлия Тимошенко на заседании Верховной Рады Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Тимошенко: Украину ждет катастрофа, если подтвердятся поставки оружия КНДР
Редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский считает, что Украина могла помочь КНДР с баллистическими ракетами. При этом эксперт в интервью "Национальной службе новостей" выразил сомнение в том, что Северная Корея использовала двигатели, непосредственно изготовленные на Украине. Вместо этого, по его мнению, Пхеньян приобретал техническую документацию и пользовался услугами конструкторов и других специалистов.

С ним согласен старший научный сотрудник Центра изучения по вопросам нераспространения в США Николай Соков.

"Если сотрудничество между "Южмашем" и Северной Кореей имело место, то вряд ли оно включало доставку двигателей. Собственно, небольшое количество двигателей не спасет Северную Корею — им нужно налаживать собственное производство. Да и обнаружить поставку двигателей не так сложно. А вот документация, технологии, какие-то компоненты, так же, как специалисты — это технически реально", — рассказал Соков РИА Новости.

В самом IISS после выхода статьи еще раз подчеркнули, что Эллеман не говорил о передаче технологий Пхеньяну напрямую от украинского правительства или производителя.

Угрозы КНДР

КНДР, несмотря на санкции Совбеза ООН, не прекращает проведения ракетных испытаний под предлогом защиты от США. На этой неделе Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угроз.

Пхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Огонь и ярость" против Северной Кореи: почему никто никого не бомбит
По информации Центрального телеграфного агентства Кореи, что военные страны изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. Ким Чен Ын порекомендовал США "со светлой головой взвесить все плюсы и минусы" и понять, что конфронтация не нужна ни Вашингтону, ни Пхеньяну. В противном случае, пригрозил США северокорейский лидер, "артиллеристы ракет "Хвасон" схватят их за горло".

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что Вашингтон готов ответить на любой угрозу со стороны Северной Кореи. Глава американской администрации пообещал ответить КНДР "огнем и яростью", если Пхеньян "сделает что-то с Гуамом".

Ким Чен Ын против Гуама
© REUTERS / KCNAСогласно официальным заявлениям властей КНДР, в случае продолжения давления Вашингтона Пхеньян рассмотрит план удара ракетами средней и большой дальности "Хвасон-12" по району острова Гуам, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн.Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время встречи с военными на одном из командных пунктов армии КНДР
© REUTERS / KCNA
Согласно официальным заявлениям властей КНДР, в случае продолжения давления Вашингтона Пхеньян рассмотрит план удара ракетами средней и большой дальности "Хвасон-12" по району острова Гуам, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн.
© REUTERS / Erik De CastroСтоль радикальное заявление Пхеньяна стало ответом на высказывания Дональда Трампа, заверившего, что США "готовы вместе со своими союзниками применить полный спектр дипломатических, экономических и военных мер" для того, чтобы нивелировать северокорейскую ядерную угрозу. На фото: американские военные самолеты на авиабазе Андерсен на острове Гуам.Американские военные самолеты на авиабазе Андерсен на острове Гуам
© REUTERS / Erik De Castro
Столь радикальное заявление Пхеньяна стало ответом на высказывания Дональда Трампа, заверившего, что США "готовы вместе со своими союзниками применить полный спектр дипломатических, экономических и военных мер" для того, чтобы нивелировать северокорейскую ядерную угрозу. На фото: американские военные самолеты на авиабазе Андерсен на острове Гуам.
© AFP 2017 / Ed Jones Подлили масла в огонь и госсекретарь Рекс Тиллерсон и глава Пентагона Джеймс Мэттис, заявившие в совместной статье, опубликованной в газете The Wall Street Journal, что Вашингтон выступает за дипломатические методы урегулирования конфликта с Пхеньяном, но готов и к "силовым вариантам" решения кризиса.Акция Люди за мир в Хагатне. 14 августа 2017
© AFP 2017 / Ed Jones 
Подлили масла в огонь и госсекретарь Рекс Тиллерсон и глава Пентагона Джеймс Мэттис, заявившие в совместной статье, опубликованной в газете The Wall Street Journal, что Вашингтон выступает за дипломатические методы урегулирования конфликта с Пхеньяном, но готов и к "силовым вариантам" решения кризиса.
© REUTERS / Erik De CastroСША ожидают от КНДР немедленного прекращения провокационных действий, в частности ракетных испытаний.Туристы прогуливаются по дороге на острове Гуам, тихоокеанской территории США. 10 августа 2017 года
© REUTERS / Erik De Castro
США ожидают от КНДР немедленного прекращения провокационных действий, в частности ракетных испытаний.
© AP Photo / KRT via AP VideoМежду тем, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал вооруженным силам быть готовыми нанести удар по объектам США в любой момент.Cеверокорейский лидер Ким Чен Ын в Пхеньяне. 15 августа 2017
© AP Photo / KRT via AP Video
Между тем, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал вооруженным силам быть готовыми нанести удар по объектам США в любой момент.
© REUTERS / Major Jeff Landis,USMC (Ret.)/Naval Base Guam/Handout/FileВо время инспекторской поездки в стратегические войска Ким Чен Ын заявил, что готов "какое-то время посмотреть на глупое поведение янки", но рекомендует им "со светлой головой взвесить все плюсы и минусы" и понять, что конфронтация неблагоприятна для обеих сторон. На фото: военно-морская база США Апра-Харбор на острове Гуам.Военно-морская база Апра-Харбор на острове Гуам
© REUTERS / Major Jeff Landis,USMC (Ret.)/Naval Base Guam/Handout/File
Во время инспекторской поездки в стратегические войска Ким Чен Ын заявил, что готов "какое-то время посмотреть на глупое поведение янки", но рекомендует им "со светлой головой взвесить все плюсы и минусы" и понять, что конфронтация неблагоприятна для обеих сторон. На фото: военно-морская база США Апра-Харбор на острове Гуам.
© REUTERS / Mark Schiefelbein/PoolЕсли же США не последуют этому совету, то, по словам лидера КНДР, "наступит выдающийся исторический момент, когда артиллеристы ракет "Хвасон" схватят их за горло". Самим артиллеристам Ким Чен Ын порекомендовал "всегда быть готовыми к пуску, чтобы в любой момент ринуться в бой по приказу партии".Генерал, начальник генерального штаба НОАК Фан Фэнхуй и председатель Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд во время церемонии приветствия в Пекине. 15 августа 2017
© REUTERS / Mark Schiefelbein/Pool
Если же США не последуют этому совету, то, по словам лидера КНДР, "наступит выдающийся исторический момент, когда артиллеристы ракет "Хвасон" схватят их за горло". Самим артиллеристам Ким Чен Ын порекомендовал "всегда быть готовыми к пуску, чтобы в любой момент ринуться в бой по приказу партии".
© AP Photo / Haven Daley, FileОтвечая на угрозы Пхеньяна, президент США заявил, что если лидер КНДР "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".Автомобили въезжают на территорию военно-морской базы Гуам близ Хагатны
© AP Photo / Haven Daley, File
Отвечая на угрозы Пхеньяна, президент США заявил, что если лидер КНДР "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".
© REUTERS / Erik De CastroМежду тем, северокорейский лидер порекомендовал США все же не провоцировать Пхеньян. "Для снижения напряженности и "для предотвращения военного столкновения США … должны прекратить провокацию и оставить нас в покое", - отметил Ким Чен Ын.Местные жители смотрят новости в ресторане на острове Гуам, тихоокеанской территории США. 14 августа 2017 года
© REUTERS / Erik De Castro
Между тем, северокорейский лидер порекомендовал США все же не провоцировать Пхеньян. "Для снижения напряженности и "для предотвращения военного столкновения США … должны прекратить провокацию и оставить нас в покое", - отметил Ким Чен Ын.
© AP Photo / Lee Jin-manНастаивает на деэскалации напряженности на Корейском полуострове и Евросоюз, который призвал КНДР воздерживаться от любых провокационных действий, которые могут усилить региональную и глобальную напряженность.Мужчина смотрит новостную программу, в которой сообщается о планах Северной Кореи по запуску ракет в воды вблизи острова Гуам, в Южной Корее. 15 августа 2017 года
© AP Photo / Lee Jin-man
Настаивает на деэскалации напряженности на Корейском полуострове и Евросоюз, который призвал КНДР воздерживаться от любых провокационных действий, которые могут усилить региональную и глобальную напряженность.
© AP Photo / Tassanee VejpongsaПо результатам заседания комитета по политике и безопасности Евросоюза по ситуации вокруг КНДР было принято соглашение о том, что ЕС и страны-члены усилят дипломатическую работу с представителями Южной Кореи, США, Китая, России, Японии и КНДР. На фото: акция "Люди за мир" в Хагатне.Акция Люди за мир в Хагатне. 14 августа 2017
© AP Photo / Tassanee Vejpongsa
По результатам заседания комитета по политике и безопасности Евросоюза по ситуации вокруг КНДР было принято соглашение о том, что ЕС и страны-члены усилят дипломатическую работу с представителями Южной Кореи, США, Китая, России, Японии и КНДР. На фото: акция "Люди за мир" в Хагатне.
© AP Photo / Tassanee VejpongsaПредостерег стороны от возможных силовых действий в отношении КНДР и российский МИД. "Если будет применение силового сценария, и если действительно все пойдет так, как пугают представители истеблишмента в Вашингтоне, ситуация будет просто катастрофичной",- заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Радуга над заливом Тумон на острове Гуам. 14 августа 2017
© AP Photo / Tassanee Vejpongsa
Предостерег стороны от возможных силовых действий в отношении КНДР и российский МИД. "Если будет применение силового сценария, и если действительно все пойдет так, как пугают представители истеблишмента в Вашингтоне, ситуация будет просто катастрофичной",- заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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