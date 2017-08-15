"Какие-то копии": на "Южмаше" выдвинули версию о ракетных двигателях в КНДР

13:4015.08.2017
(обновлено: 13:42 15.08.2017)
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КИЕВ, 15 авг — РИА Новости. Генеральный конструктор бюро "Южное" Александр Дегтярев допустил, что какой-то стране удалось скопировать украинский ракетный двигатель, который производит предприятие "Южмаш".
"Я уверен, что никто из наших сотрудников не задействован в помощи по созданию двигателя ракеты в КНДР. А двигатели наши высоко ценятся и используются во всем мире. Может быть, где-то какие-то копии и удалось сделать", — сказал Дегтярев в комментарии интернет-изданию "Страна.ua".
Он назвал информацию в статье New York Times "выдумкой кого-то, кто желает напомнить о себе, показать результат своей работы и выпятить свое имя".
Статья в New York Times
Ранее газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра IISS Майкла Эллемана сообщила, что Северная Корея могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на "Южмаше".
Аналитики изучили фотографии, на которых лидер КНДР Ким Чен Ын осматривает новые ракетные двигатели, и пришли к заключению, что по внешнему виду они напоминают советские, которые сейчас "могут иметь отношение" только к нескольким предприятиям на территории бывшего Союза. При этом эксперты рассматривают как наиболее вероятный "источник двигателей" именно украинский завод.
Вместе с тем издание подчеркивает, что точных данных о том, кто мог продать ракетные технологии в КНДР, нет.
Реакция на Украине
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал статью провокацией и заявил, что Киев не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею. "Южмаш" также заверил, что не имеет никакого отношения к ракетным программам КНДР.
При этом, как рассказал изданию "Страна.Ua" бывший сотрудник КБ, Северная Корея давно проявляла интерес к украинским ракетным двигателям. Он напомнил, что несколько лет назад северокорейцы пытались выкрасть с предприятия документацию, но были задержаны. При этом собеседник издания допустил, что документы все-таки могли попасть в руки Пхеньяна.
Не двигатели, а технологии
Редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский считает, что Украина могла помочь КНДР с баллистическими ракетами. При этом эксперт в интервью "Национальной службе новостей
" выразил сомнение в том, что Северная Корея использовала двигатели, непосредственно изготовленные на Украине. Вместо этого, по его мнению, Пхеньян приобретал техническую документацию и пользовался услугами конструкторов и других специалистов.
С ним согласен старший научный сотрудник Центра изучения по вопросам нераспространения в США Николай Соков.
"Если сотрудничество между "Южмашем" и Северной Кореей имело место, то вряд ли оно включало доставку двигателей. Собственно, небольшое количество двигателей не спасет Северную Корею — им нужно налаживать собственное производство. Да и обнаружить поставку двигателей не так сложно. А вот документация, технологии, какие-то компоненты, так же, как специалисты — это технически реально", — рассказал Соков РИА Новости.
В самом IISS после выхода статьи еще раз подчеркнули, что Эллеман не говорил о передаче технологий Пхеньяну напрямую от украинского правительства или производителя.
Угрозы КНДР
КНДР, несмотря на санкции Совбеза ООН, не прекращает проведения ракетных испытаний под предлогом защиты от США. На этой неделе Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угроз.
По информации Центрального телеграфного агентства Кореи, что военные страны изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. Ким Чен Ын порекомендовал США "со светлой головой взвесить все плюсы и минусы" и понять, что конфронтация не нужна ни Вашингтону, ни Пхеньяну. В противном случае, пригрозил США северокорейский лидер, "артиллеристы ракет "Хвасон" схватят их за горло".
Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что Вашингтон готов ответить на любой угрозу со стороны Северной Кореи. Глава американской администрации пообещал ответить КНДР "огнем и яростью", если Пхеньян "сделает что-то с Гуамом".
Согласно официальным заявлениям властей КНДР, в случае продолжения давления Вашингтона Пхеньян рассмотрит план удара ракетами средней и большой дальности "Хвасон-12" по району острова Гуам, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн.
Столь радикальное заявление Пхеньяна стало ответом на высказывания Дональда Трампа, заверившего, что США "готовы вместе со своими союзниками применить полный спектр дипломатических, экономических и военных мер" для того, чтобы нивелировать северокорейскую ядерную угрозу. На фото: американские военные самолеты на авиабазе Андерсен на острове Гуам.
Подлили масла в огонь и госсекретарь Рекс Тиллерсон и глава Пентагона Джеймс Мэттис, заявившие в совместной статье, опубликованной в газете The Wall Street Journal, что Вашингтон выступает за дипломатические методы урегулирования конфликта с Пхеньяном, но готов и к "силовым вариантам" решения кризиса.
США ожидают от КНДР немедленного прекращения провокационных действий, в частности ракетных испытаний.
Между тем, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал вооруженным силам быть готовыми нанести удар по объектам США в любой момент.
Во время инспекторской поездки в стратегические войска Ким Чен Ын заявил, что готов "какое-то время посмотреть на глупое поведение янки", но рекомендует им "со светлой головой взвесить все плюсы и минусы" и понять, что конфронтация неблагоприятна для обеих сторон. На фото: военно-морская база США Апра-Харбор на острове Гуам.
Если же США не последуют этому совету, то, по словам лидера КНДР, "наступит выдающийся исторический момент, когда артиллеристы ракет "Хвасон" схватят их за горло". Самим артиллеристам Ким Чен Ын порекомендовал "всегда быть готовыми к пуску, чтобы в любой момент ринуться в бой по приказу партии".
Отвечая на угрозы Пхеньяна, президент США заявил, что если лидер КНДР "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".
Между тем, северокорейский лидер порекомендовал США все же не провоцировать Пхеньян. "Для снижения напряженности и "для предотвращения военного столкновения США … должны прекратить провокацию и оставить нас в покое", - отметил Ким Чен Ын.
Настаивает на деэскалации напряженности на Корейском полуострове и Евросоюз, который призвал КНДР воздерживаться от любых провокационных действий, которые могут усилить региональную и глобальную напряженность.
По результатам заседания комитета по политике и безопасности Евросоюза по ситуации вокруг КНДР было принято соглашение о том, что ЕС и страны-члены усилят дипломатическую работу с представителями Южной Кореи, США, Китая, России, Японии и КНДР. На фото: акция "Люди за мир" в Хагатне.
Предостерег стороны от возможных силовых действий в отношении КНДР и российский МИД. "Если будет применение силового сценария, и если действительно все пойдет так, как пугают представители истеблишмента в Вашингтоне, ситуация будет просто катастрофичной",- заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.