Число жертв наводнений и оползней в Непале выросло до 111 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 авг — РИА Новости. Число жертв наводнений и оползней в Непале, вызванных проливными дождями, возросло до 111 человек, еще 35 числятся пропавшими без вести, сообщает издание Kathmandu post со ссылкой на министра внутренних дел Непала Джанардхана Шарму.

Ранее сообщалось о 91 жертве.

Шарма привел обновленные данные о жертвах и разрушениях, выступая во вторник в парламенте. По его словам, в 12 округах тераи, предгорного пояса Гималаев на юге Непала, под водой оказалось 80% территории. Тысячи домов были разрушены.

Министр сообщил, что родственникам погибших выплатят 200 тысяч рупий (около 2 тысяч долларов) и по 10 тысяч (почти 100 долларов) тем, чьи дома были разрушены в результате удара стихии.

Проливные дожди обрушились на несколько районов Непала утром в пятницу, 11 августа. Уже в воскресенье уровень осадков на большей части территории страны снизился до 1-4 сантиметров в сутки, а в понедельник погода стабилизировалась.

Непал стал не единственной страной, пострадавшей в последние дни от проливных дождей в регионе. В Индии примерно за тот же период погибли более 100 человек, в Бангладеш наводнения привели к смерти еще 28 человек.