Итальянская горничная подстрелила коллегу, перепутав револьвер с зажигалкой

РИМ, 15 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Горничная одного из итальянских отелей ранила свою коллегу, приняв за зажигалку найденный в номере револьвер, сообщили во вторник итальянские СМИ
Сообщается, что она была госпитализирована и подвергнута операции, ее жизнь вне опасности. Автор розыгрыша также получала легкое ранение от рикошета.
Владельцем незарегистрированного револьвера оказался 42-летний постоялец отеля, отдыхавший в нем в разгар августовских каникул с женой и детьми. Его нашли и арестовали.
Администрация гостиницы отказалась от комментариев РИА Новости касательно инцидента.