Airbnb по требованию мэрии Барселоны убрала тысячу незаконных объявлений

МАДРИД, 15 авг – РИА Новости, Елена Шестернина. Компания Airbnb вынуждена была убрать тысячу объявлений о незаконной сдаче квартир в Барселоне по требованию мэрии каталонской столицы, говорится в сообщении для прессы.

Два года назад мэрия Барселоны приступила к реформированию туристического сектора, а в прошлом году городские власти обязали онлайн-площадки по сдаче жилья в аренду контролировать, соблюдается ли закон арендодателями, пригрозив штрафовать компании на суммы до 600 тысяч евро в случае повторных нарушений.

В общей сложности Airbnb вынуждена была снять 1036 объявлений.

В то же время мэрия обнаружила почти 6,2 тысячи предложений незаконно сдаваемого жилья и наложила дисциплинарные взыскания. Часть такого жилья была обнаружено благодаря жалобам, полученным мэрией на специальной интернет-странице и по телефону от местных жителей – всего было подано 7500 таких жалоб.

Мэрия считает, что в Барселоне общее число незаконно сдаваемых квартир составляет от 5 тысяч до 6 тысяч. При этом в 2015 году их число оценивалось в 7-8 тысяч.

В последнее время в Каталонии, Майорке и Стране Басков участились акции против "туристической модели Испании", которые проводят местные жители и активисты левых сепаратистских организаций. В минувшую субботу около 200 жителей Барселоны провели акцию против массового туризма на одном из пляжей каталонской столицы. Они недовольны, что из-за резкого роста числа туристов в городе растут цены на аренды квартир — собственники предпочитают их сдавать туристам, готовым платить гораздо больше, а также поведением туристов, которые часто создают много шума и далеко не всегда ведут себя прилично.

В первом полугодии Испания установила очередной рекорд по числу иностранных туристов — 36,4 миллиона, это на 11,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только в июне здесь отдыхали 8,4 миллиона иностранцев. Самые популярные направления — Каталония, Канарские и Балеарские острова.