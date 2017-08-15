Встреча Суркова и Волкера будет обоюдовыгодной для РФ и США, заявил эксперт

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Встреча помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, в случае ее проведения, будет обоюдовыгодной, считает глава совета директоров Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов.

Глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков во вторник сообщил на своей странице в Facebook, что встреча Суркова и Волкера, скорее всего, состоится в Минске, дата может быть согласована в ближайшие дни.

"Какие будут результаты от этой встречи пока еще трудно предположить, если она даже и состоится. Но то, что эти контакты будут обоюдовыгодные, в этом никаких сомнений нет и быть не может", — сказал Шутов РИА Новости.

Выгода, по словам политолога, заключается в сверке повестки дня. "С их стороны и с нашей стороны это уже большой плюс, и задача, которую необходимо решать, когда партнеры или контрагенты знают о намерениях друг друга, это уже хорошо", — пояснил эксперт.

По его мнению, проведение такой встречи в Минске вполне вероятно, так как минский формат давно себя зарекомендовал. "Минский формат – он задан, одобрен, в том числе и лидерами Европы, поэтому вполне вероятно, что такая встреча пройдет в Минске", — считает Шутов. Он также напомнил, что "Россия никогда не была закрыта от контактов", поскольку вектор прагматизма, который задается внешней политике РФ, предполагает, что такие контакты и мероприятия будут возможны.

По мнению эксперта, основная задача для РФ и США в сотрудничестве по Украине — обеспечение предсказуемости развития ситуации на территории страны. При этом, по его словам, строить прогнозы по этому вопросу сложно, в том числе из-за нестабильной международной повестки. "Посмотрите, какое международное положение. Что вот сегодня выдаст Северная Корея, и как на это отреагирует Америка? Мы же не знаем. И сразу вся повестка дня международная ломается после возможных действий. Поэтому я и говорю, что трудно предположить", — пояснил Шутов.

Как отметил эксперт, Украина при этом остается ненадежным партнером. "Посмотрите, как рушится этот режим, который был создан в результате государственного переворота… Нашли следы ракеты Северной Кореи на Украине в Днепропетровске, это как? Это значит, что государство не имеет власти. Там существует совершенно олигархическая власть. Это совершенно ненадежный партнер, с которым нельзя иметь дело", — заключил Шутов.

Ранее газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра IISS Майкла Эллемана сообщила, что КНДР могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии "Южмаш". Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что украинский военно-промышленный комплекс не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею.