"Талибан"* направил Трампу письмо с призывом вывести войска из Афганистана

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* направило президенту США Дональду Трампу открытое письмо с призывом "полностью вывести войска" из Афганистана, передает агентство Khaama Press.

Ранее газета USA Today писала со ссылкой на основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса, что Белый Дом рассматривает план по передаче большей части деятельности США в Афганистане частным подрядчикам. По данным издания, план находится на стадии рассмотрения, несмотря на опасения советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Герберта Макмастера и министра обороны США Джеймса Мэттиса.

Согласно предложенному Принсом плану, 5,5 тысячи частных подрядчиков, в основном бывших спецназовцев, будут консультировать боевые войска Афганистана по всей стране. План также предусматривает поддержку частных ВВС из 90 самолетов.

По данным агентства, в письме "Талибан"* заявляет, что насилие в стране "имеет прямую связь с присутствием иностранных войск", которые движение называет "оккупационными войсками". Также "Талибан"* обвиняет коалицию во главе с США в разрушении Афганистана, что сделало страну одной из худших в отношении безопасности, экономики и правления.

США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вели борьбу с боевиками движения "Талибан"* и группировки "Аль-Каида"*. В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".

* Террористические группировки "Талибан" и "Аль-Каида" запрещены в России.