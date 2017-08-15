Эксперт оценил уровень подготовки украинских диверсантов

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Задержание сотрудника Службы безопасности Украины, который, по данным ФСБ России, готовил диверсии в Крыму, говорит о продолжении Киевом агрессивного антироссийского курса, однако с учетом низкого уровня подготовки украинских разведчиков они не представляют угрозы для безопасности россиян, заявил РИА Новости во вторник президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
"Нужно понимать, что то затянувшееся напряжение между Россией и Украиной, к нашему счастью не переходящее в открытые боевые действия, проявляется в виде диверсионной борьбы. То, что теперь в Крыму задержан представитель СБУ, а не военной разведки, как это неоднократно происходило раньше, едва ли говорит о смене тактики украинской стороны – сегодня я вообще не вижу на Украине тех великолепных специалистов, которые были во времена СССР, поэтому безразлично, кто будет выполнять эти операции", — сказал Гончаров.
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