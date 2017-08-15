Эксперт оценил уровень подготовки украинских диверсантов

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Задержание сотрудника Службы безопасности Украины, который, по данным ФСБ России, готовил диверсии в Крыму, говорит о продолжении Киевом агрессивного антироссийского курса, однако с учетом низкого уровня подготовки украинских разведчиков они не представляют угрозы для безопасности россиян, заявил РИА Новости во вторник президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

Ранее центр общественных связей ФСБ России сообщил о задержании агента СБУ Геннадия Лимешко, готовившего серию терактов в Крыму. По данным ФСБ, он должен был привести в негодное состояние линии электропередач Судак — Новый Свет для прекращения подачи электроэнергии, поджечь лес в районе Судак — Рыбачье — Алушта, обеспечить обвал горных пород для перекрытия автомобильной трассы Судак — Новый Свет, а также поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье.

"Нужно понимать, что то затянувшееся напряжение между Россией и Украиной, к нашему счастью не переходящее в открытые боевые действия, проявляется в виде диверсионной борьбы. То, что теперь в Крыму задержан представитель СБУ, а не военной разведки, как это неоднократно происходило раньше, едва ли говорит о смене тактики украинской стороны – сегодня я вообще не вижу на Украине тех великолепных специалистов, которые были во времена СССР, поэтому безразлично, кто будет выполнять эти операции", — сказал Гончаров.

Он отметил, что за последние годы ряд высококвалифицированных кадров покинули ряды украинских спецслужб, присягнув России. Кроме того, Гончаров выразил мнение, что далеко не все из действующих сотрудников разведки охотно идут на подрывную работу против России, с которой до конфликта вокруг Крыма Украину связывали дружественные отношения.

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