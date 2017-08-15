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В мире

Эксперт оценил уровень подготовки украинских диверсантов

Сюжет:
Задержание украинского диверсанта в Крыму (10)
12:5715.08.2017
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© РИА Новости / ФСБ РФПерейти в фотобанкГражданин Украины Геннадий Лимешко, задержанный управлением ФСБ России по Республике КрымГражданин Украины Геннадий Лимешко, задержанный управлением ФСБ России по Республике Крым
© РИА Новости / ФСБ РФ
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Задержание сотрудника Службы безопасности Украины, который, по данным ФСБ России, готовил диверсии в Крыму, говорит о продолжении Киевом агрессивного антироссийского курса, однако с учетом низкого уровня подготовки украинских разведчиков они не представляют угрозы для безопасности россиян, заявил РИА Новости во вторник президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

Гражданин Украины Геннадий Лимешко, задержанный управлением ФСБ России по Республике Крым. 15 августа 2017
© РИА Новости / ФСБ РФ
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ФСБ задержала агента СБУ, готовившего диверсии в Крыму
Ранее центр общественных связей ФСБ России сообщил о задержании агента СБУ Геннадия Лимешко, готовившего серию терактов в Крыму. По данным ФСБ, он должен был привести в негодное состояние линии электропередач Судак — Новый Свет для прекращения подачи электроэнергии, поджечь лес в районе Судак — Рыбачье — Алушта, обеспечить обвал горных пород для перекрытия автомобильной трассы Судак — Новый Свет, а также поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье.

"Нужно понимать, что то затянувшееся напряжение между Россией и Украиной, к нашему счастью не переходящее в открытые боевые действия, проявляется в виде диверсионной борьбы. То, что теперь в Крыму задержан представитель СБУ, а не военной разведки, как это неоднократно происходило раньше, едва ли говорит о смене тактики украинской стороны – сегодня я вообще не вижу на Украине тех великолепных специалистов, которые были во времена СССР, поэтому безразлично, кто будет выполнять эти операции", — сказал Гончаров.

Вид на здание государственного совета Крыма в городе Симферополе. Архивное фото
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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В Крыму заявили, что в Киеве планируют провокации на полуострове
Он отметил, что за последние годы ряд высококвалифицированных кадров покинули ряды украинских спецслужб, присягнув России. Кроме того, Гончаров выразил мнение, что далеко не все из действующих сотрудников разведки охотно идут на подрывную работу против России, с которой до конфликта вокруг Крыма Украину связывали дружественные отношения.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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© ФСБ РФ
ФСБ опубликовало видео задержания диверсанта СБУ в Крыму
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