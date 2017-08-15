БЕРЛИН, 15 авг — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Посольство РФ в ФРГ предпринимает все необходимые шаги, чтобы власти ФРГ максимально оперативно дали правовую оценку ситуации вокруг попытки осквернения советского военного мемориала в берлинском парке Тиргартен, заявил во вторник журналистам пресс-атташе посольства Денис Микерин.

Газета Berliner Morgenpost сообщила, что в понедельник возле мемориала в Тиргартене был задержан 41-летний мужчина, выкрикивавший нацистские и антироссийские лозунги и пытавшийся осквернить мемориал.

"В связи с инцидентом с советским военным мемориалом в Тиргартене посольство России в ФРГ предпринимает все необходимые шаги для того, чтобы немецкие власти максимально оперативно дали объективную правовую оценку случившемуся. По дипломатическим каналам намерены добиваться безусловного обеспечения неприкосновенности наших военных мемориалов и захоронений на территории ФРГ. Рассчитываем в ближайшее время получить от немецкой стороны подробные разъяснения обстоятельств дела, но …на текущий момент, исходя из имеющихся сведений, нет оснований сомневаться в том, что задержанный должен понести самое суровое наказание", — сказал он.

Микерин отметил, что в целом в Германии с уважением относятся к советским воинским захоронениям и мемориалам, и за случаями их осквернения, как правило, стоят неуравновешенные одиночки.

"Подобные инциденты вызывают глубокое сожаление. Несмотря на в целом образцовое взаимодействие с Германским народным союзом по уходу за военными захоронениями, со многими общественными организациями, с должным почтением и уважением относящимися к расположенным в ФРГ советским воинским захоронениям, периодически здесь все же находятся те, кто осмеливается столь кощунственным и циничным способом посягнуть на память павших за освобождение всей Европы от человеконенавистнической идеологии национал-социализма. В Германии речь, как правило, идет об одиночках, чья моральная ущербность и неадекватность зачастую подтверждается соответствующим психиатрическим диагнозом", — заявил Микерин.

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