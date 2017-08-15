В Стамбуле мужчина открыл стрельбу с крыши

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Вооруженный мужчина ведет стрельбу из ружья с крыши дома в Стамбуле, сообщает агентство IHA.

По данным агентства, мужчина с помповым ружьем забрался на крышу дома в районе Эсеньюрт и начал обстреливать территорию вокруг. На опубликованной агентством фотографии бородатый мужчина средних лет стоит на крыше дома с закинутым за плечо ружьем.

İstanbul Esenyurt'ta bir adam çatıya çıkıp pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı👇 pic.twitter.com/u2gKfzXP5F — Az Önce Oldu (@azonceoldu) 15 августа 2017 г.

Отмечается, что выстрелы повредили несколько автомобилей, но никто не пострадал.

Мужчину пытаются уговорить слезть с крыши и прекратить хулиганить, сообщает агентство.