Украинские спецслужбы продолжат попытки диверсий в Крыму, уверены эксперты

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Очередная попытка украинских спецслужб провести серию диверсий в Крыму не будет последней, считает член Совета по внешней и оборонной политике России генерал-майор ФСБ Александр Михайлов.

Ранее ФСБ сообщила, что предотвратила в Крыму серию диверсий, готовившихся Украиной. По данным ведомства, был задержан агент Службы безопасности Украины, который должен был привести в негодное состояние линии электропередач Судак — Новый Свет, поджечь лес в районе Судак — Рыбачье — Алушта, устроить обвал горных пород для перекрытия автомобильной трассы Судак — Новый Свет, а также поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье.

"Общая тенденция, которая в Украине уже давно отработана, и, естественно, и военная разведка, и Служба безопасности Украины будут заниматься подобного рода террористической деятельностью, во всяком случае, готовить террористическую деятельность в отношении Крыма … Мы видим, что с каждым днем это стремление произвести эскалацию напряженности в Украине присутствует. И Крым будет одним из таких важных островков, где попытки такого рода провокаций будут осуществляться постоянно", — сказал Михайлов РИА Новости.

"Обратите внимание, они (в Киеве) очень давно объявили ДНР и ЛНР террористическими образованиями, хотя на территории Украины не было совершено ни одного террористического акта со стороны Донецка и Луганска. Сами же украинские власти осуществляют государственный терроризм в отношении непризнанных республик", — добавил эксперт.

Похожего мнения придерживается и президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

"Это затянувшийся тлеющий конфликт, которого, как мне кажется, хватит и нашему поколению", — отметил Гончаров.