СБУ назвала провокацией данные о предполагаемом диверсанте в Крыму

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) назвала провокацией информацию о задержании в Крыму предполагаемого агента украинской спецслужбы Геннадия Лимешко, который подозревается в подготовке диверсий.

ФСБ РФ во вторник сообщила о предотвращении в Крыму серии диверсий, готовившихся Украиной, задержан агент СБУ Лимешко. По данным спецслужбы, задержанный — уроженец Харьковской области, "ранее проходивший службу в так называемой зоне ATO в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей ВСУ". В Крыму Лимешко, согласно информации ФСБ, должен был повредить линии электропередачи Судак — Новый Свет, поджечь лес, вызвать горный обвал для перекрытия автотрассы, а также поджечь один из объектов коммунального хозяйства.

"Российская ФСБ прибегла к очередной провокации, сообщив о задержании в Крыму якобы "агента СБУ", — говорится в заявлении, обнародованном на сайте ведомства во вторник.

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