Кризис на Корейском полуострове близок к критической точке, заявили в Китае

ПЕКИН, 15 авг — РИА Новости, Анна Раткогло. Пекин надеется, что Сеул и Пхеньян смогут предпринять необходимые совместные позитивные усилия для снижения уровня напряженности на Корейском полуострове, заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Она подчеркнула, что "Китай всегда был сторонником поиска мирного разрешения ядерной проблемы Корейского полуострова, сторонам необходимо предпринять совместные усилия для поддержания мира и стабильности полуострова в соответствии с общими интересами всех соответствующих сторон".
КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведения ракетных испытаний под предлогом защиты от военной агрессии США и их союзников, одним из которых является Южная Корея, которая обещала ускорить размещение установок противоракетной системы THAAD. На прошлой неделе Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угроз. Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана.