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В мире

Кризис на Корейском полуострове близок к критической точке, заявили в Китае

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (837)
12:0515.08.2017
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© Fotolia / Savvapanf PhotoВид на Пекин. Архивное фотоВид на Пекин. Архивное фото
© Fotolia / Savvapanf Photo

ПЕКИН, 15 авг — РИА Новости, Анна Раткогло. Пекин надеется, что Сеул и Пхеньян смогут предпринять необходимые совместные позитивные усилия для снижения уровня напряженности на Корейском полуострове, заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Лидер КНДР Ким Чен Ын осматривает ракету Хвасон-14 перед испытаниями. 4 июля 2017
© AP Photo / Korea News Service
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"Нынешняя ситуация на Корейском полуострове крайне чувствительная, кризис приближается к критической точке, это также поворотный момент для того, чтобы принять решение о возврате к мирным переговорам… Китай надеется, что и Северная, и Южная Корея смогут предпринять согласованные и позитивные усилия в направлении по созданию необходимых условий для сдвига с мёртвой точки и возврату к диалогу и консультациям",- заявила дипломат.

Она подчеркнула, что "Китай всегда был сторонником поиска мирного разрешения ядерной проблемы Корейского полуострова, сторонам необходимо предпринять совместные усилия для поддержания мира и стабильности полуострова в соответствии с общими интересами всех соответствующих сторон".

Флаг КНДР. Архивное фото
© Flickr / (stephan)
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"Китай считает, что в настоящей ситуации заинтересованные стороны должны проявить сдержанность, принять верные решения для обеспечения стабильности и безопасности своих народов и всего региона, а также предпринять правильные действия для снижения напряженности и решения проблемы Корейского полуострова мирным путём",- резюмировала Хуа Чуньин.

КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведения ракетных испытаний под предлогом защиты от военной агрессии США и их союзников, одним из которых является Южная Корея, которая обещала ускорить размещение установок противоракетной системы THAAD. На прошлой неделе Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угроз. Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР
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