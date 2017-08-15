В Лондоне экстренно закрыли станцию метро

ЛОНДОН, 15 авг – РИА Новости. Станция лондонского метро Холборн была закрыта во вторник из-за срабатывания противопожарной сигнализации, сообщается на сайте транспортного оператора британской столицы Transport for London (TfL).
Как отметили в ведомстве, станция закрыта "из-за необходимости отреагировать на срабатывание противопожарной сигнализации".
Holborn station — Closed while we respond to a fire alert. Please use an alternative route where possible. Re-plan https://t.co/eJN6fpifI9— TfL Travel Alerts (@TfLTravelAlerts) 15 августа 2017 г.
В сообщении в твиттер-аккаунте TfL было сказано о "неисправном поезде".
Пользователи соцсетей пишут о том, что "после громкого хлопка на станции последовало задымление, станцию эвакуировали".
Some happenings a going on with my train this morning #holborn #tube #centralline pic.twitter.com/pXX69g5otD— Abby (@abersentia) 15 августа 2017 г.