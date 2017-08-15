В Лондоне экстренно закрыли станцию метро

ЛОНДОН, 15 авг – РИА Новости. Станция лондонского метро Холборн была закрыта во вторник из-за срабатывания противопожарной сигнализации, сообщается на сайте транспортного оператора британской столицы Transport for London (TfL).

Как отметили в ведомстве, станция закрыта "из-за необходимости отреагировать на срабатывание противопожарной сигнализации".

Holborn station — Closed while we respond to a fire alert. Please use an alternative route where possible. Re-plan https://t.co/eJN6fpifI9 — TfL Travel Alerts (@TfLTravelAlerts) 15 августа 2017 г.

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В сообщении в твиттер-аккаунте TfL было сказано о "неисправном поезде".

Пользователи соцсетей пишут о том, что "после громкого хлопка на станции последовало задымление, станцию эвакуировали".

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