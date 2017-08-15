Въехавший в пиццерию под Парижем перед инцидентом наглотался лекарств

Французские жандармы перекрыли дорогу недалеко от места, где автомобиль врезался в пиццерию в департаменте Сена и Марна

Французские жандармы перекрыли дорогу недалеко от места, где автомобиль врезался в пиццерию в департаменте Сена и Марна

ПАРИЖ, 15 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Водитель автомобиля, накануне вечером врезавшегося в пиццерию в пригороде Парижа, употребил перед инцидентом значительное количество лекарств, передаёт во вторник агентство Франс Пресс.

Сам мужчина сообщил это сотрудникам правоохранительных органов в ходе пребывания под стражей.

Инцидент произошел вечером в понедельник в коммуне Сен-Сор департамента Сена и Марна в столичном регионе Франции. Автомобиль BMW серебристого цвета почти целиком въехал в здание небольшой пиццерии. В результате инцидента погибла девочка. По последним данным французских СМИ, 13 человек пострадали, пятеро из них получили тяжелые ранения. Водитель машины задержан. Незадолго до произошедшего он предпринимал попытки самоубийства.

Ранее сообщалось, что прокуратура города Мо в пригороде Парижа не рассматривает версию теракта в данном инциденте. В прокуратуре заявили, что произошедшее было "спланированным актом", однако "априори не имеет ничего общего с терроризмом".