Протаранивший кафе под Парижем водитель заявлял о наличии у него оружия

Французские жандармы перекрыли дорогу недалеко от места, где автомобиль врезался в пиццерию в департаменте Сена и Марна

Французские жандармы перекрыли дорогу недалеко от места, где автомобиль врезался в пиццерию в департаменте Сена и Марна

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Водитель автомобиля, врезавшегося в пиццерию в пригороде Парижа, заявлял, что у него было оружие, сообщает газета Monde.

По данным газеты, "водитель заявил, что у него в машине был автомат Калашникова". При этом сообщается, что прибывшие на место саперы не обнаружили ни следов взрывчатки, ни оружия.

Ранее сообщалось, что прокуратура города Мо в пригороде Парижа не рассматривает версию теракта в данном инциденте. В прокуратуре заявили, что произошедшее было "спланированным актом", однако "априори не имеет ничего общего с терроризмом".

Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на юридический источник, мужчина пытался покончить собой накануне инцидента в воскресенье и, вероятно, он решил повторить попытку таким образом.

Инцидент произошел вечером в понедельник в коммуне Сен-Сор департамента Сена и Марна в столичном регионе Франции. Автомобиль BMW серебристого цвета почти целиком въехал в здание небольшой пиццерии. В результате инцидента погибла девочка. По последним данным французских СМИ, 13 человек пострадали, пятеро из них получили тяжелые ранения. Водитель машины задержан.