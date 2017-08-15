США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Иран не выйдет из соглашения по ядерной программе, считает эксперт

10:3715.08.2017
(обновлено: 10:38 15.08.2017)
03880
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкТегеран. Архивное фотоТегеран. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Иран пока не будет выходить из соглашения по своей ядерной программе, в этом никто не заинтересован, считает руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

Флаг Ирана. Архивное фото
© Fotolia / Borna_Mir
Иран пригрозил выйти из соглашения по ядерной программе
Ранее иранский президент Хасан Роухани заявил, что его страна может выйти из этого соглашения в считанные часы, если США продолжат расширять санкции, передает агентство Франс Пресс.

"Что касается выхода из соглашения. Я не думаю, что пока это имеет под собой реальную основу, поскольку, кроме Соединенных Штатов, все остальные участники совершенно не заинтересованы в том, чтобы взорвать этот документ, который потребовал большого количества труда, времени, согласований, чтобы прийти к каким-то совместным заключениям", — сказал в связи с этим Фитин РИА Новости.

"Поэтому и европейцы, которые рвутся на рынок Ирана и уже заключили многомиллиардные сделки на поставки своей техники, и Китай, и Россия, да и сам Иран не заинтересованы в том, чтобы это соглашение было разрушено. Так что, на мой взгляд, это продолжение воинственной риторики, за которой пока не стоит возможность реальных действий", — добавил он.

По словам эксперта, не дойдет до реального развала соглашения и со стороны Соединенных Штатов. "Они в последнее время мало советуются со своими европейскими партнерами, но в данном случае все-таки должны будут, поскольку переговоры велись совместно, и для того, чтобы разрушить это соглашение с Ираном, потребовалось бы одобрение Евросоюза, что очень маловероятно", — отметил Фитин.

Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Угроза выхода Ирана из соглашения по атому реальна, считают в Совфеде
В то же время он признал, что накал заявлений из Вашингтона и Тегерана довольно высок. "Этот обмен воинственными заявлениями, инициированный, прежде всего, американской стороной – это мы видим и на примере Северной Кореи, — начался с Ираном сразу после прихода к власти новой американской администрации, когда (президент США Дональд — ред.) Трамп объявил официально Иран в качестве главного противника Соединенных Штатов и так называемого цивилизованного мира", — сказал эксперт.

Он напомнил, что США вынуждены были признать, что Иран выполняет все обязательства по ограничению своей ядерной программы, но тем не менее вводят новые санкции в отношении Тегерана в связи с продолжением иранских ракетных испытаний.

"В свою очередь, Иран считает, что это абсолютно необоснованно, это не имеет отношения к всеобъемлющему плану, который был принят "шестеркой" и Ираном, и поэтому наоборот Тегеран заявил, что дополнительно будет выделено 520 миллионов долларов на развитие программы ракетостроения", — отметил Фитин.

Панорама Тегерана, Иран. Архивное фото
© Fotolia / Emanuele Mazzoni
Россия может потребовать созыва "шестерки" для разрешения ситуации с Ираном
Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

Ранее США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана. При этом ранее США подтвердили, что Иран, по их мнению, соблюдает условия Всеобъемлющего плана действий по ядерной программе. Тегеран осудил санкции Вашингтона, сообщив, что введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний.

Комментировать
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена