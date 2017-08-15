Иран не выйдет из соглашения по ядерной программе, считает эксперт

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Иран пока не будет выходить из соглашения по своей ядерной программе, в этом никто не заинтересован, считает руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

Ранее иранский президент Хасан Роухани заявил, что его страна может выйти из этого соглашения в считанные часы, если США продолжат расширять санкции, передает агентство Франс Пресс.

"Что касается выхода из соглашения. Я не думаю, что пока это имеет под собой реальную основу, поскольку, кроме Соединенных Штатов, все остальные участники совершенно не заинтересованы в том, чтобы взорвать этот документ, который потребовал большого количества труда, времени, согласований, чтобы прийти к каким-то совместным заключениям", — сказал в связи с этим Фитин РИА Новости.

"Поэтому и европейцы, которые рвутся на рынок Ирана и уже заключили многомиллиардные сделки на поставки своей техники, и Китай, и Россия, да и сам Иран не заинтересованы в том, чтобы это соглашение было разрушено. Так что, на мой взгляд, это продолжение воинственной риторики, за которой пока не стоит возможность реальных действий", — добавил он.

По словам эксперта, не дойдет до реального развала соглашения и со стороны Соединенных Штатов. "Они в последнее время мало советуются со своими европейскими партнерами, но в данном случае все-таки должны будут, поскольку переговоры велись совместно, и для того, чтобы разрушить это соглашение с Ираном, потребовалось бы одобрение Евросоюза, что очень маловероятно", — отметил Фитин.

В то же время он признал, что накал заявлений из Вашингтона и Тегерана довольно высок. "Этот обмен воинственными заявлениями, инициированный, прежде всего, американской стороной – это мы видим и на примере Северной Кореи, — начался с Ираном сразу после прихода к власти новой американской администрации, когда (президент США Дональд — ред.) Трамп объявил официально Иран в качестве главного противника Соединенных Штатов и так называемого цивилизованного мира", — сказал эксперт.

Он напомнил, что США вынуждены были признать, что Иран выполняет все обязательства по ограничению своей ядерной программы, но тем не менее вводят новые санкции в отношении Тегерана в связи с продолжением иранских ракетных испытаний.

"В свою очередь, Иран считает, что это абсолютно необоснованно, это не имеет отношения к всеобъемлющему плану, который был принят "шестеркой" и Ираном, и поэтому наоборот Тегеран заявил, что дополнительно будет выделено 520 миллионов долларов на развитие программы ракетостроения", — отметил Фитин.

Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

Ранее США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана. При этом ранее США подтвердили, что Иран, по их мнению, соблюдает условия Всеобъемлющего плана действий по ядерной программе. Тегеран осудил санкции Вашингтона, сообщив, что введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний.