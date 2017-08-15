Азербайджанские пограничники завершили учения на Каспийском море

БАКУ, 15 авг – РИА Новости, Вугар Гасанов. Погранслужба Азербайджана провела широкомасштабные учения на Каспийском море, основная цель заключалась в повышении боевой подготовки для охраны нефтегазовых месторождений и подводных трубопроводов, сообщила пресс-служба ведомства.

"Проведены тактические учения на тему "Обезвреживание террористических групп и обеспечение безопасности в принадлежащем Азербайджану секторе Каспийского моря во время предотвращения отрядами Госпогранслужбы браконьерства, незаконной торговли, ведения борьбы против организованной преступности и провакационно-террористических актов, направленных против энергетической инфраструктуры", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, основная цель тактических учений заключалась в повышении боевой подготовки вооруженных соединений погранслужбы при охране нефтегазовых месторождений, подводных трубопроводов и ведении боевых операций на Каспийском море, развитии управленческих навыков командного состава при взаимодействии, ведении пограничного поиска на море, усовершенствовании практических навыков по стрельбам из ракетно-артиллерийских установок вертолетов и кораблей.

"Успешно осуществлены боевые стрельбы по надводным, береговым и воздушным целям из ракетных комплексов и зенитно-артиллерийских установок пограничных сторожевых кораблей береговой охраны и вертолетов, с высокой точностью выполнены задания по обнаружению и уничтожению ведущего разведывательную деятельность в районе нефтяной платформы беспилотного летательного аппарата, подводных диверсионных групп условного противника и условных террористических групп, разбивших на берегу лагерь", — говорится в сообщении.