Сурков и спецпредставитель США по Украине Волкер могут встретиться в Минске

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Встреча помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, скорее всего, состоится в Минске, сообщил глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
"Встреча Владислава Суркова и Курта Волкера, скорее всего, состоится в Минске", — написал он в Facebook.
По его словам, "американская сторона предлагала встретиться в Вене, российская в Калининграде. Минск мог бы стать удобной для обеих сторон точкой встречи". Чеснаков добавил, что "для российской делегации это хороший компромисс — территория Союзного Государства России и Белоруссии, и от Калининграда недалеко".
"Для американцев тоже уступка небольшая — лететь придется только на час-полтора дольше", — заключил он.