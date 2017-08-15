Сурков и спецпредставитель США по Украине Волкер могут встретиться в Минске

Реакция на события на Украине. Август 2017 (30)

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер на Донбассе. Архивное фото

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер на Донбассе. Архивное фото

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Встреча помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, скорее всего, состоится в Минске, сообщил глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Он уточнил, что дата встречи может быть согласована в ближайшие дни.

"Встреча Владислава Суркова и Курта Волкера, скорее всего, состоится в Минске", — написал он в Facebook.

По его словам, "американская сторона предлагала встретиться в Вене, российская в Калининграде. Минск мог бы стать удобной для обеих сторон точкой встречи". Чеснаков добавил, что "для российской делегации это хороший компромисс — территория Союзного Государства России и Белоруссии, и от Калининграда недалеко".

"Для американцев тоже уступка небольшая — лететь придется только на час-полтора дольше", — заключил он.