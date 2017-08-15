В ДНР около десяти домов повреждены из-за обстрелов

ДОНЕЦК, 15 авг — РИА Новости. Около 10 домов, газопровод и линия электропередачи повреждены в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявили во вторник в оперативным командовании ДНР.

Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики 64 раза нарушили перемирие в Донбассе за сутки.

"В результате обстрелов со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) в Ясиноватой повреждено два дома. В поселке Крутая Балка по улице Широкая, 18 снаряд пробил окно и упал под кровать, где находился лежачий больной", — сказал журналистам представитель оперативного командования.

По его словам, в результате обстрелов в поселке Спартак сгорело четыре дома, еще один дом сгорел в Киевском районе Донецка. "В Петровском районе Донецка прямое попадание в дом по улице Карнавальная. В селе Саханка повреждения получил газопровод. Также повреждена линия электропередачи, без электричества остаются шесть населенных пунктов", — добавили в командовании ДНР.

Как сообщили в МЧС ДНР, в результате обстрелов за сутки произошло восемь пожаров.

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