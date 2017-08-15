Индия отмечает 70-ую годовщину независимости

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 авг – РИА Новости. Индия во вторник отмечает 70-летнюю годовщину обретения независимости от Британской империи.

Праздничные мероприятия традиционно начались рано утром в Нью-Дели в Красном форте, средневековой крепости, месте проведения важнейших государственных праздников. Премьер-министр Нарендра Моди прибыл около 07.00 (04.30 мск) к оцепленной полицией крепости, где присутствовали высокопоставленные гости, в том числе представители дипкорпуса. Он поднял над Лахорскими воротами форта индийский триколор, после чего обратился к собравшимся с речью, в которой сделал акцент на обеспечение безопасности и единства страны.

Традиции и современность



Практика выступлений премьер-министра с трибуны Красного форта началась речи 15 августа 1947 года первого лидера независимой Индии Джавахарлала Неру. Как правило, речь премьера в этот день посвящена актуальным проблемам и задачам индийского государства, достижениям правительства и его планам.

Однако Моди, известный еще со времен избирательной кампании 2014 года активным использованием социальных сетей, пошел несколько дальше. В традиционном радиообращении к нации в прошлом месяце он заявил, что является "лишь инструментом", а с трибуны Красного форта звучит голос "1,25 миллиарда моих соотечественников". Он обратился к гражданам страны с просьбой присылать свои предложения относительно того, на какие, по их мнению, темы должен говорить премьер. Специальные форумы были созданы на правительственном портале и в мобильном приложении Моди, куда поступило порядка 8 тысяч сообщений.

Помимо содержания речи индийцы также повлияли и на длительность обращения лидера к нации. Моди в Индии имеет репутацию умелого и увлеченного оратора – он часто выступает на партийных митингах с длинными речами. В своих трех предыдущих обращениях к нации в День независимости Моди также говорил достаточно долго – от часа с небольшим в 2014 году до полутора часов в прошлом году. В том же радиообращении в июле Моди заявил, что получил письмо с жалобой, что его речи "немного затянуты", и пообещал, что в этом году он будет говорить меньше 50 минут. Премьеру почти удалось сдержать обещание – речь стала самой короткой за три года, но превысила установленный им самим лимит на четыре минуты.

Терроризм и безопасность



В начале своей речи премьер-министр отдал дань памяти более 100 человек, погибших в последние несколько дней в результате вызванных муссонными дождями наводнений на севере Индии. Кроме того он напомнил о трагедии в больнице города Горакхпур, которая сотрясла страну на прошлой неделе.

"Жители Индии стоят плечом-к-плечу со всеми, пострадавшими в результате природных катаклизмов и затронутых трагедией в Горакхпуре", — заявил Моди.

На прошлой неделе в больнице BRD Medical College города Горакхпур, штат Уттар-Прадеш, погибли не менее 60 детей. Предположительно, дети погибли из-за перебоя со снабжением больницы жидким кислородом. Однако власти отрицают это, проводится расследование инцидента, который привел к ожесточенным дебатам между правящей партией "Бхаратия Джаната Парти" (контролирует также и штат Уттар-Прадеш) и оппозицией, которая требовала от Моди принести извинения в своей речи по случаю Дня независимости.

Другой важной проблемой, ставшей прямым наследием разделения Британской Индии на, собственно, Индию и Пакистан, упомянутой в речи Моди стала ситуация в штате Джамму и Кашмир. В прошлом году Кашмирскую долину сотрясли сильнейшие с 2010 года беспорядки после ликвидации видного боевика-сепаратиста. Моди заявил, что правительство Индии привержено цели развивать Джамму и Кашмир.

"Мы должны работать ради прогресса Джамму и Кашмира. Проблемы не могут быть решены оскорблениями или пулями. Проблемы Кашмира можно решить, только заключив кашмирцев в объятья", — отметил Моди, подчеркнув при этом, что "послаблений террористам не будет".

Индийский премьер отметил, что статус Индии в мире повышается. "Мир сражается вместе с нами с угрозой терроризма. Я благодарен всем странами, которые активно помогают нам. Безопасность Индии, наша внутренняя безопасность являются приоритетами нашего правительства. Мы способы отвратить любую угрозу", — подчеркнул Моди.

Единство и борьба с коррупцией



Правление партии Моди "Бхаратия Джаната Парти" омрачают регулярные скандалы с линчеванием индуистскими экстремистами представителей касты неприкасаемых, а порой и избиением ими мусульман. "Бхаратия Джаната Парти" считается партией индуистского национализма, поэтому оппозиция обвиняет националистическую риторику правительства в росте числа межобщинных столкновений.

Моди в своей речи затронул эту проблем, осудив насилие во имя веры. "Насилие во имя чье-либо веры не является тем, чему следует радоваться. Это не будет принято в Индии. Индия привержена миру, единству, согласию. Дискриминация по принципу касты, общины нам не поможет", — заявил он.

В то же время Моди позволил себе высказаться по поводу так называемой проблемы "тройного талака" — сохраняющейся среди индийских мусульман противоречивой практики инициируемого мужчиной развода путем троекратного произнесения слова "развод" (талак). В настоящее время Верховный суд рассматривает петицию женщин-мусульманок с требованием запрета практики, против этого выступает ряд мусульманских объединений. Моди заявил, что уважает женщин, инициировавших движение за отмену "тройного талака", и выразил уверенность, что они преуспеют в этом.

Наконец, другой важной темой выступления Моди стала антикоррупционная кампания, одно из главных направлений политики правительства и регулярная тема выступлений премьера. В прошлом году правительство провело "шоковую" валютную реформу, изъяв из оборота крупные банкноты и заменив их другими в рамках борьбы с "черной кассой".

"Грабежу не будет места в стране. Наша борьба против коррупции и "грязных" денег продолжится", — пообещал премьер.