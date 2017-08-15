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В мире

Индия отмечает 70-ую годовщину независимости

10:0315.08.2017
(обновлено: 10:08 15.08.2017)
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© AP Photo / Tsering TopgyalМальчик держит флаг Индии в Нью-Дели. Архивное фотоМальчик держит флаг Индии в Нью-Дели. Архивное фото
© AP Photo / Tsering Topgyal

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 авг – РИА Новости. Индия во вторник отмечает 70-летнюю годовщину обретения независимости от Британской империи.

Праздничные мероприятия традиционно начались рано утром в Нью-Дели в Красном форте, средневековой крепости, месте проведения важнейших государственных праздников. Премьер-министр Нарендра Моди прибыл около 07.00 (04.30 мск) к оцепленной полицией крепости, где присутствовали высокопоставленные гости, в том числе представители дипкорпуса. Он поднял над Лахорскими воротами форта индийский триколор, после чего обратился к собравшимся с речью, в которой сделал акцент на обеспечение безопасности и единства страны.

Традиции и современность

Город Мумбаи, Индия. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Безека
Представитель правящей партии избран вице-президентом Индии
Практика выступлений премьер-министра с трибуны Красного форта началась речи 15 августа 1947 года первого лидера независимой Индии Джавахарлала Неру. Как правило, речь премьера в этот день посвящена актуальным проблемам и задачам индийского государства, достижениям правительства и его планам.

Однако Моди, известный еще со времен избирательной кампании 2014 года активным использованием социальных сетей, пошел несколько дальше. В традиционном радиообращении к нации в прошлом месяце он заявил, что является "лишь инструментом", а с трибуны Красного форта звучит голос "1,25 миллиарда моих соотечественников". Он обратился к гражданам страны с просьбой присылать свои предложения относительно того, на какие, по их мнению, темы должен говорить премьер. Специальные форумы были созданы на правительственном портале и в мобильном приложении Моди, куда поступило порядка 8 тысяч сообщений.

Помимо содержания речи индийцы также повлияли и на длительность обращения лидера к нации. Моди в Индии имеет репутацию умелого и увлеченного оратора – он часто выступает на партийных митингах с длинными речами. В своих трех предыдущих обращениях к нации в День независимости Моди также говорил достаточно долго – от часа с небольшим в 2014 году до полутора часов в прошлом году. В том же радиообращении в июле Моди заявил, что получил письмо с жалобой, что его речи "немного затянуты", и пообещал, что в этом году он будет говорить меньше 50 минут. Премьеру почти удалось сдержать обещание – речь стала самой короткой за три года, но превысила установленный им самим лимит на четыре минуты.

Терроризм и безопасность

Форум БРИКС 2017
© РИА Новости / Жанна Манукян
Генсек правящей партии Индии призвал страны БРИКС бороться с терроризмом
В начале своей речи премьер-министр отдал дань памяти более 100 человек, погибших в последние несколько дней в результате вызванных муссонными дождями наводнений на севере Индии. Кроме того он напомнил о трагедии в больнице города Горакхпур, которая сотрясла страну на прошлой неделе.

"Жители Индии стоят плечом-к-плечу со всеми, пострадавшими в результате природных катаклизмов и затронутых трагедией в Горакхпуре", — заявил Моди.

На прошлой неделе в больнице BRD Medical College города Горакхпур, штат Уттар-Прадеш, погибли не менее 60 детей. Предположительно, дети погибли из-за перебоя со снабжением больницы жидким кислородом. Однако власти отрицают это, проводится расследование инцидента, который привел к ожесточенным дебатам между правящей партией "Бхаратия Джаната Парти" (контролирует также и штат Уттар-Прадеш) и оппозицией, которая требовала от Моди принести извинения в своей речи по случаю Дня независимости.

Другой важной проблемой, ставшей прямым наследием разделения Британской Индии на, собственно, Индию и Пакистан, упомянутой в речи Моди стала ситуация в штате Джамму и Кашмир. В прошлом году Кашмирскую долину сотрясли сильнейшие с 2010 года беспорядки после ликвидации видного боевика-сепаратиста. Моди заявил, что правительство Индии привержено цели развивать Джамму и Кашмир.

"Мы должны работать ради прогресса Джамму и Кашмира. Проблемы не могут быть решены оскорблениями или пулями. Проблемы Кашмира можно решить, только заключив кашмирцев в объятья", — отметил Моди, подчеркнув при этом, что "послаблений террористам не будет".

Индийский премьер отметил, что статус Индии в мире повышается. "Мир сражается вместе с нами с угрозой терроризма. Я благодарен всем странами, которые активно помогают нам. Безопасность Индии, наша внутренняя безопасность являются приоритетами нашего правительства. Мы способы отвратить любую угрозу", — подчеркнул Моди.

Единство и борьба с коррупцией

Индийские танцы. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Пахомов
Индийские блюда, танцы и кино: в "Сокольниках" отпразднуют День Индии
Правление партии Моди "Бхаратия Джаната Парти" омрачают регулярные скандалы с линчеванием индуистскими экстремистами представителей касты неприкасаемых, а порой и избиением ими мусульман. "Бхаратия Джаната Парти" считается партией индуистского национализма, поэтому оппозиция обвиняет националистическую риторику правительства в росте числа межобщинных столкновений.

Моди в своей речи затронул эту проблем, осудив насилие во имя веры. "Насилие во имя чье-либо веры не является тем, чему следует радоваться. Это не будет принято в Индии. Индия привержена миру, единству, согласию. Дискриминация по принципу касты, общины нам не поможет", — заявил он.

В то же время Моди позволил себе высказаться по поводу так называемой проблемы "тройного талака" — сохраняющейся среди индийских мусульман противоречивой практики инициируемого мужчиной развода путем троекратного произнесения слова "развод" (талак). В настоящее время Верховный суд рассматривает петицию женщин-мусульманок с требованием запрета практики, против этого выступает ряд мусульманских объединений. Моди заявил, что уважает женщин, инициировавших движение за отмену "тройного талака", и выразил уверенность, что они преуспеют в этом.

Наконец, другой важной темой выступления Моди стала антикоррупционная кампания, одно из главных направлений политики правительства и регулярная тема выступлений премьера. В прошлом году правительство провело "шоковую" валютную реформу, изъяв из оборота крупные банкноты и заменив их другими в рамках борьбы с "черной кассой".

"Грабежу не будет места в стране. Наша борьба против коррупции и "грязных" денег продолжится", — пообещал премьер.

День независимости Индии в "Сокольниках"
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкМасштабный фестиваль индийской культуры проходит 12 и 13 августа в московском парке "Сокольники".Участники фестиваля индийской культуры в честь Дня независимости Индии в парке Сокольники. 12 августа 2017
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Масштабный фестиваль индийской культуры проходит 12 и 13 августа в московском парке "Сокольники".
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкФестиваль приурочен к Дню независимости Индии и 70-летию установления российско-индийских дипломатических отношений.Участники фестиваля индийской культуры в честь Дня независимости Индии в парке Сокольники. 12 августа 2017
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Фестиваль приурочен к Дню независимости Индии и 70-летию установления российско-индийских дипломатических отношений.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ столице День Индии отмечают уже в четвертый раз. Ежегодно праздник привлекает свыше ста тысяч посетителей.Участница фестиваля индийской культуры в честь Дня независимости Индии в парке Сокольники. 12 августа 2017
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
В столице День Индии отмечают уже в четвертый раз. Ежегодно праздник привлекает свыше ста тысяч посетителей.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ программе фестиваля - танцевальный марафон, демонстрация индийских фильмов и показ моделей индийских дизайнеров.Участники фестиваля индийской культуры в честь Дня независимости Индии в парке Сокольники. 12 августа 2017
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
В программе фестиваля - танцевальный марафон, демонстрация индийских фильмов и показ моделей индийских дизайнеров.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкУзнать будущее гости праздника могут у индийской гадалки.Гадалка на фестивале индийской культуры в честь Дня независимости Индии в парке Сокольники. 12 августа 2017
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Узнать будущее гости праздника могут у индийской гадалки.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкДля молодой российской пары на фестивале провели церемонию свадебного обряда по индийским обычаям.Традиционная свадьба на фестивале индийской культуры в честь Дня независимости Индии в парке Сокольники. 12 августа 2017
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Для молодой российской пары на фестивале провели церемонию свадебного обряда по индийским обычаям.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкНа индийском базаре посетители могут приобрести рис, специи и чай. Кроме того, можно попробовать блюда национальной индийской кухни и научиться готовить их самостоятельно.Традиционная свадьба на фестивале индийской культуры в честь Дня независимости Индии в парке Сокольники. 12 августа 2017
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
На индийском базаре посетители могут приобрести рис, специи и чай. Кроме того, можно попробовать блюда национальной индийской кухни и научиться готовить их самостоятельно.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкГостей праздника обучают искусству мехенди - росписи тела хной.Роспись хной на фестивале индийской культуры в парке Сокольники. 12 августа 2017
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Гостей праздника обучают искусству мехенди - росписи тела хной.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ программе фестиваля есть мастер-классы по йоге и индийским танцам.Участницы фестиваля индийской культуры в честь Дня независимости Индии в парке Сокольники. 12 августа 2017
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
В программе фестиваля есть мастер-классы по йоге и индийским танцам.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкГости смогут принять участие в моментальной благотворительной лотерее, доходы от которой пойдут в фонд Street Child United.Гости фестиваля индийской культуры в честь Дня независимости Индии в парке Сокольники. 12 августа 2017
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Гости смогут принять участие в моментальной благотворительной лотерее, доходы от которой пойдут в фонд Street Child United.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПосетители фестиваля станут участниками и самого яркого индийского праздника — Ратха-ятра.Участники фестиваля индийской культуры в честь Дня независимости Индии в парке Сокольники. 12 августа 2017
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Посетители фестиваля станут участниками и самого яркого индийского праздника — Ратха-ятра.
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