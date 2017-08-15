Россия может потребовать созыва "шестерки" для разрешения ситуации с Ираном

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Россия может потребовать для разрешения ситуации вокруг Ирана созыв "шестёрки", усилиями которой в своё время было достигнуто соглашение по всеобъемлющему плану действий по ядерной программе Ирана; заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов.

Президент Ирана Хасан Роухани ранее заявил, что страна может выйти из соглашения по ядерной программе в считанные часы, если США продолжат расширять санкции.

"Россия может потребовать созыв "шестёрки", усилиями которой было достигнуто это соглашение, и потребовать от США не срывать усилия по стабилизации обстановки. У России очень сильные позиции во взаимодействии с Ираном", — сказал Морозов.

По его словам, на эту встречу должны быть приглашены также представители МАГАТЭ, чтобы эта организация могла в очередной раз подтвердить, что Иран безукоснительно выполняет соглашение.

При этом сенатор подчеркнул, что ЕС, скорее всего, поддержит позицию России. "Европейские инвестиции уже начали заходить в Иран, в Европе очень не заинтересованы в дестабилизации обстановки там", — заявил Морозов.

Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

Ранее США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана. При этом ранее США подтвердили, что Иран, по их мнению, соблюдает условия Всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.

Тегеран осудил санкции Вашингтона, сообщив, что введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний.

Накануне парламент Ирана одобрил законопроект о выделении 520 миллионов долларов на разработку собственной ракетной программы в качестве ответа на санкции США.