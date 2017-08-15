Ким Чен Ын готов еще какое-то время посмотреть на "глупое поведение янки"

ТОКИО, 15 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Лидер КНДР Ким Чен Ын во время инспекторской поездки в стратегические войска заявил, что готов "какое-то время посмотреть на глупое поведение янки", но рекомендует им "со светлой головой взвесить все плюсы и минусы" и понять, что конфронтация неблагоприятна для обеих сторон, привело слова лидера Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Лидер дал совет США "со светлой головой подсчитать все плюсы и минусы от сложившейся ситуации" и понять, что она невыгодна обеим сторонам. Для снижения напряженности и "для предотвращения военного столкновения США … должны прекратить провокацию и оставить нас в покое".
Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн. Президент Трамп пообещал, что если что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".