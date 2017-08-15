РФ попробует убедить Иран не выходить из сделки по атому, заявили в Совфеде

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Россия будет делать все возможное, чтобы убедить Иран не выходить из соглашения по ядерной программе, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Президент Ирана Хасан Роухани ранее заявил, что страна может выйти из соглашения по ядерной программе в считанные часы, если США продолжат расширять санкции.

"Полагаю, мы будем делать все возможное, чтобы убедить Иран сохранить статус-кво… Бесконтрольное расползание ядерных технологий — это вовсе не благо. Для всех, включая Россию", — заявил Морозов.

При этом он подчеркнул, что подобная ситуация стала "прямым результатом неспособности США играть роль мирового жандарма, судьи и палача одновременно". "Американская политика тотальных санкций и давления на третьи страны до добра не доведет и будет стимулировать создание новых зон напряженности", — сказал сенатор.

По словам парламентария, выход Ирана из соглашения становится возможным, потому что Иран не видит иных способов защитить свои национальные и государственные интересы. "США диктуют с позиции силы условия другим, не гарантируя при этом сохранение суверенитета этих стран", — отметил Морозов.