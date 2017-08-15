В ДНР заявили, что силовики 64 раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе

ДОНЕЦК, 15 авг — РИА Новости. Украинские силовики 64 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявили во вторник в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"За прошедшие сутки ВС Украины 64 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 17 населённых пунктов республики", — сказал журналистам представитель оперативного командования.
По его словам, огонь по населенным пунктам велся из минометов, танков, гранатометов и стрелкового оружия.