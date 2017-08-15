"Уважайте факты": Китай пообещал ответить на торговые ограничения США

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Пекин не будет бездействовать, если Вашингтон в одностороннем порядке введет какие-либо односторонние торговые ограничения под предлогом защиты интеллектуальной собственности. Так министерство коммерции Китая отреагировало на начало расследование своей торговой политики, инициированное в США.

"Китай надеется, что американские торговые представители будут уважать и придерживаться объективных фактов, а также действовать с осторожностью", — сообщили в ведомстве.

Если же США не примут во внимание эти факты и продолжат действовать в ущерб торговым отношениям между двумя странами, Китай не будет наблюдать за этим "сложа руки" и предпримет все необходимые меры для "защиты своих законных прав и интересов", добавили в минкоммерции.

Только начало

В понедельник президент США Дональд Трамп распорядился изучить "хищения американской интеллектуальной собственности" со стороны Пекина.

"Я отдал распоряжение представителю США на торговых переговорах изучить политику и действия Китая в связи с передачей американских технологий и хищениями американской интеллектуальной собственности", — сказал он, добавив, что начало расследования — "большой шаг, но это только начало".

Президент поручил оценить необходимость расследования в отношении Китая по предполагаемым пунктам представителю на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру. Весь процесс может занять около года. Если американская сторона установит факт нарушения авторских прав, Вашингтон может принять ряд мер, в том числе ввести очень высокие тарифы на китайский импорт и аннулировать лицензии, выданные китайским компаниям для ведения бизнеса в США.

Президент разочарован

По данным New York Times, Китай планирует к 2025 году стать ведущим производителям в передовых областях, включая робототехнику, искусственный интеллект и другие. Политика страны, известная, как Made in China 2025, ставит перед собой цель сделать Китай мировым лидером в 10 отраслях с помощью огромных вливаний государственных средств и защиты этих сфер производства от конкурентов в США. В то же время китайское правительство настаивает на сокращении лицензионных сборов со стороны американских компаний за ключевые патенты и создании совместных предприятий для ведения бизнеса в Китае.

О планах США начать расследование ранее сообщали американские СМИ. По сведениям источников газеты Politico, Белый дом планирует использовать 301-ю статью Торгового акта от 1974 года. Отмечалось, что начало расследования не означает немедленного введения санкций, однако в перспективе Вашингтон сможет повысить ввозные пошлины для китайской продукции.

The New York Times в статье на эту же тему в свою очередь отмечала, что Трамп разочарован "пассивностью" Китая в отношении северокорейской ядерной программы и собирается отказаться от планов укреплять взаимодействие с китайскими партнерами.

"Я очень разочарован в Китае. Наши предыдущие глупые лидеры позволили им сделать сотни миллиардов долларов за год на торговле… и они ничего не сделали для нас с Северной Кореей, только разговоры. Мы больше не позволим этому продолжаться. Китай может легко решить эту проблему!", — писал в конце июня в своем Twitter американский президент.

Трамп посветил критике Китая немалую часть своей предвыборной программы, в частности, называя Пекин "валютным спекулянтом", и неоднократно обещал пересмотреть условия торгово-экономического сотрудничества.

Однако избравшись на президентский пост, Дональд Трамп сделал несколько шагов к сближению с Пекином. Так, в апреле председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению Трампа нанес в США официальный визит, а в начале июля два лидера встретились на полях саммита G20.

Кроме того, на минувшей неделе они обсудили по телефону ситуацию на Корейском полуострове, и тон официальных комментариев после беседы не указывал на наметившийся разлад в отношениях. Китайский лидер заявил, что Пекин готов контактировать с Вашингтоном по вопросам урегулирования на основе взаимоуважения, а американский президент сказал, что ценит роль Китая в разрешении проблем региона.

В то же время на Трампа пытаются давить и демократы. В начале августа их лидер в Сенате Чак Шумер обратился к президенту с письмом, в котором призвал заблокировать торговые сделки с Китаем, если Пекин не посодействует решению проблем Корейского полуострова.

Шумер предложил Трампу "использовать власть" над комитетом по иностранным инвестициям в США, чтобы отложить одобрение всех сделок по слиянию и поглощению в США китайскими предприятиями.