"Уважайте факты": Китай пообещал ответить на торговые ограничения США

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Пекин не будет бездействовать, если Вашингтон в одностороннем порядке введет какие-либо односторонние торговые ограничения под предлогом защиты интеллектуальной собственности. Так министерство коммерции Китая отреагировало на начало расследование своей торговой политики, инициированное в США.
"Китай надеется, что американские торговые представители будут уважать и придерживаться объективных фактов, а также действовать с осторожностью", — сообщили в ведомстве.
Если же США не примут во внимание эти факты и продолжат действовать в ущерб торговым отношениям между двумя странами, Китай не будет наблюдать за этим "сложа руки" и предпримет все необходимые меры для "защиты своих законных прав и интересов", добавили в минкоммерции.
Только начало
В понедельник президент США Дональд Трамп распорядился изучить "хищения американской интеллектуальной собственности" со стороны Пекина.
Президент поручил оценить необходимость расследования в отношении Китая по предполагаемым пунктам представителю на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру. Весь процесс может занять около года. Если американская сторона установит факт нарушения авторских прав, Вашингтон может принять ряд мер, в том числе ввести очень высокие тарифы на китайский импорт и аннулировать лицензии, выданные китайским компаниям для ведения бизнеса в США.
Президент разочарован
О планах США начать расследование ранее сообщали американские СМИ. По сведениям источников газеты Politico, Белый дом планирует использовать 301-ю статью Торгового акта от 1974 года. Отмечалось, что начало расследования не означает немедленного введения санкций, однако в перспективе Вашингтон сможет повысить ввозные пошлины для китайской продукции.
The New York Times в статье на эту же тему в свою очередь отмечала, что Трамп разочарован "пассивностью" Китая в отношении северокорейской ядерной программы и собирается отказаться от планов укреплять взаимодействие с китайскими партнерами.
"Я очень разочарован в Китае. Наши предыдущие глупые лидеры позволили им сделать сотни миллиардов долларов за год на торговле… и они ничего не сделали для нас с Северной Кореей, только разговоры. Мы больше не позволим этому продолжаться. Китай может легко решить эту проблему!", — писал в конце июня в своем Twitter американский президент.
Трамп посветил критике Китая немалую часть своей предвыборной программы, в частности, называя Пекин "валютным спекулянтом", и неоднократно обещал пересмотреть условия торгово-экономического сотрудничества.
Однако избравшись на президентский пост, Дональд Трамп сделал несколько шагов к сближению с Пекином. Так, в апреле председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению Трампа нанес в США официальный визит, а в начале июля два лидера встретились на полях саммита G20.
В то же время на Трампа пытаются давить и демократы. В начале августа их лидер в Сенате Чак Шумер обратился к президенту с письмом, в котором призвал заблокировать торговые сделки с Китаем, если Пекин не посодействует решению проблем Корейского полуострова.
Шумер предложил Трампу "использовать власть" над комитетом по иностранным инвестициям в США, чтобы отложить одобрение всех сделок по слиянию и поглощению в США китайскими предприятиями.