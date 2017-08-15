Ирак объявил о начале авиаударов по позициям боевиков в Талль-Афаре

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Ирак объявил о начале авиаударов по позициям боевиков в городе Талль-Афар, последнем крупном оплоте запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* на границе с Сирией, передает агентство Рейтер.

По данным телеканала Аль-Сумария , представитель министерства обороны страны Мохаммед аль-Ходари объявил о начале авиаударов по позициям боевиков в Талль-Афаре. Он отметил, что наземная операция должна начаться по окончании воздушной операции.

Ранее сообщалось, что 2 августа иракские силовики начали операцию против террористов ИГ* в Талль-Афаре к западу от Мосула. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявлял, что город станет следующей целью армии после Мосула и будет освобожден "с той же решимостью".

Талль-Афар, расположенный в 50 километрах к западу от Мосула, остается последним серьезным оплотом террористов на границе с Сирией. Город населяют в основном иракские туркмены, являющиеся мусульманами-суннитами.

*Террористическая организация, запрещенная в России.