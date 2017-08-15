В ДНР из-за обстрела со стороны силовиков пострадала женщина

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2017 (101)

ДОНЕЦК, 15 авг — РИА Новости. Женщина пострадала в результате обстрела со стороны украинских силовиков в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике селе Саханка на юге Донбасса, сообщили РИА Новости во вторник в администрации Новоазовского района.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

"В результате обстрела в Саханке ранена женщина 1946 года рождения, повреждено два дома, одна улица без света", — сказали в администрации.

По данным местных властей, также обстрелу подверглось Коминтероново. Село полностью обесточено, сгорела хозпостройка по улице Кирова.

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