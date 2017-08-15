Глава Intel покинул один из консультационных советов при Трампе

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Генеральный директор компании Intel Брайан Кржанич объявил, что покидает свой пост в Американском промышленном совете при Белом доме, об этом он сообщил в заявлении на официальном сайте организации.
Он также выразил свое "отвращение" недавними событиями в Шарлоттсвилле и сообщил, что призывает всех "лидеров осудить сторонников теории "расового превосходства" белых".
Вместе с Кржаничем, совет покинули еще двое руководителей крупных компаний — генеральный директор фармацевтической компании Merck & Co. Кеннет Фрезиер и глава фирмы по производству спортивной одежды и аксессуаров Under Armour Inc. Кевин Планк, сообщает издание Chicago Tribune.
В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. В субботу 20-летний белый американец Джеймс Филдс въехал на автомобиле в колонну антифашистов в центре города, в результате погибла 32-летняя местная жительница Хезер Хейер, подозреваемого позднее задержали: сообщалось также о 34 пострадавших. Кроме того, в ходе облета города потерпел крушение вертолет полиции Виргинии, погибли двое полицейских. На предотвращение беспорядков были подняты подразделения национальной гвардии.