Глава Intel покинул один из консультационных советов при Трампе

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Генеральный директор компании Intel Брайан Кржанич объявил, что покидает свой пост в Американском промышленном совете при Белом доме, об этом он сообщил в заявлении на официальном сайте организации.

"Я ушел в отставку, чтобы привлечь внимание к серьезному вреду, который наш расколотый (на лагери — ред.) политический климат причиняет важным вопросам, включая серьезную необходимость заниматься спадом американского производства… Я ушел в отставку, потому что я хочу добиться прогресса, в то время как многие в Вашингтоне кажутся более озабоченными нападением на кого-либо, кто не соглашается с ними", — заявил Кржанич.

Он также выразил свое "отвращение" недавними событиями в Шарлоттсвилле и сообщил, что призывает всех "лидеров осудить сторонников теории "расового превосходства" белых".

Вместе с Кржаничем, совет покинули еще двое руководителей крупных компаний — генеральный директор фармацевтической компании Merck & Co. Кеннет Фрезиер и глава фирмы по производству спортивной одежды и аксессуаров Under Armour Inc. Кевин Планк, сообщает издание Chicago Tribune.

В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. В субботу 20-летний белый американец Джеймс Филдс въехал на автомобиле в колонну антифашистов в центре города, в результате погибла 32-летняя местная жительница Хезер Хейер, подозреваемого позднее задержали: сообщалось также о 34 пострадавших. Кроме того, в ходе облета города потерпел крушение вертолет полиции Виргинии, погибли двое полицейских. На предотвращение беспорядков были подняты подразделения национальной гвардии.