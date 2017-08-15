Российский Ил-76 начал тушить пожар в старейшем заповеднике Армении

ЕРЕВАН, 15 авг — РИА Новости, Гагик Багдасарян. Российский самолет Ил-76 приступил к тушению лесного пожара в старейшем заповеднике Армении – Хосровском лесу, сообщила во вторник РИА Новости заместитель начальника управления информации и по связям с общественностью армянского МЧС Нана Гндоян.

Армянские спасатели пытаются потушить сразу два лесных пожара — на территории Ваойцдзорской области и государственного заповедника "Хосровский лес" в Араратской области. Огонь охватил сотни гектаров зеленых насаждений. По словам главы МЧС республики Давида Тонояна, лесные пожары на территории Армении стали самыми масштабными за последние 14 лет.

"Сегодня утром армянские и российские спасатели во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Армении Давидом Тонояном провели на вертолете еще одну воздушную разведку местности, и сейчас самолет МЧС России приступил к пожаротушению. ИЛ-76 совершит два рейса для заправки водой", — отметила Гндоян.

В тушении огня в данный момент участвуют 73 спасателя, 132 военнослужащих ВС Армении, 70 сотрудников полиции, 50 работников лесного хозяйства и жители близлежащих сел вместе с главами администраций.

Ранее в российском МЧС сообщили, что в соответствии с запросом правительства Армении в Ереван вылетел самолет МЧС России Ил-76, оснащенный выливными авиационными приборами, для тушения лесных пожаров на территории заповедника "Хосровский лес". Ил-76, который считается одним из крупнейших противопожарных самолетов в мире, за один раз способен сбросить на очаг пожара 42 тонны воды, создать заградительную полосу длиной 800 и шириной 60 метров, площадью около 50 тысяч квадратных метров.

Хосровский лес был основан в IV веке нашей эры армянским царем Хосровом III Аршакидом. В 1958 году на этом месте был создан государственный заповедник площадью более 29 тысяч гектаров. Он богат флорой и фауной, здесь произрастает около 1,8 тысячи видов растений, из них 24 — эндемики (виды растений и животных, свойственные относительно небольшой территории), а 80 входят в Красную книгу Армении. В лесу обитают занесенные в Красную книгу леопарды, рыси, арменийские муфлоны, безоаровые козлы, медведи, а также кабаны, лисицы, зайцы, куницы, волки, барсуки, коршуны, орлы, дикие голуби.