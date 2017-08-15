Число жертв наводнений на севере Индии превысило сто человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 авг — РИА Новости. Более 100 человек погибли в последние несколько дней в результате наводнений на севере Индии, сообщает издание DNA.
В штате Ассам, по последним данным Национального управления по чрезвычайным ситуациям (NDMA), погибли 20 человек. Около 183 тысяч человек по-прежнему находятся в палаточных городках.
Резко выросло число жертв стихии в штате Бихар. Во вторник стало известно, что за последние два дня в регионе в результате наводнений погиб 41 человек. В штате Уттаракханд, по разным данным, до 25 человек могли погибнуть при сходе оползня на военный лагерь в округе Питхорагарх.
Наводнения являются одной из самых опасных природных стихий по числу жертв в Индии. Так, метеорологический департамент Индии в январе сообщил, что в целом за 2016 год около 1,6 тысячи человек стали жертвами суровых погодных условий и стихийных бедствий. Больше всего людей — около 700 человек — погибли из-за жары, которая устанавливается в Индии, как правило, в апреле-июне.