"Только начало": Трамп распорядился начать расследование в отношении Китая

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что распорядился изучить хищения американской интеллектуальной собственности со стороны Китая.
Американский лидер также подчеркнул, что официальный Вашингтон готов ужесточить правила для обеспечения честной торговли.
"Это большой шаг, но это только начало", — сказал Трамп.
Угроза торговой войны
Как отметил исследователь Института международного экономического и торгового сотрудничества при Минкоммерции Китая Мэй Синьюй, односторонние меры со стороны США "могут привести к торговой войне".
История вопроса
Трамп, как писало издание Politico, планирует использовать статью 301 Торгового акта 1974 года. Начало расследования не означает немедленного введения санкций, однако в перспективе Вашингтон сможет в одностороннем порядке устанавливать барьеры для экспортных товаров. Это может привести к повышению ввозных пошлин для китайской продукции.
Ранее, в конце июля, стало известно, что советники американского лидера работают над ограничительными мерами в отношении Китая.
Как сообщал журнал Politico, ограничения могут коснуться сферы торговли. При этом издание отмечает, что американский лидер склоняется в пользу введения квот или тарифов на импорт стали из КНР.