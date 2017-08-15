"Только начало": Трамп распорядился начать расследование в отношении Китая

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что распорядился изучить хищения американской интеллектуальной собственности со стороны Китая.

"Я отдал распоряжение представителю США на торговых переговорах изучить политику и действия Китая в связи с передачей американских технологий и хищениями американской интеллектуальной собственности", — сказал он, выступая в Белом доме.

Американский лидер также подчеркнул, что официальный Вашингтон готов ужесточить правила для обеспечения честной торговли.

"Это большой шаг, но это только начало", — сказал Трамп.

Угроза торговой войны

Начало американского расследования в отношении Китая по делам о нарушении интеллектуальной собственности может привести к торговой войне между Вашингтоном и Пекином, полагает издание China Daily

Как отметил исследователь Института международного экономического и торгового сотрудничества при Минкоммерции Китая Мэй Синьюй, односторонние меры со стороны США "могут привести к торговой войне".

История вопроса

Сообщения о возможном американском расследовании в отношении Китая по обвинениям в нарушении интеллектуальной собственности появились на прошлой неделе.

Трамп, как писало издание Politico, планирует использовать статью 301 Торгового акта 1974 года. Начало расследования не означает немедленного введения санкций, однако в перспективе Вашингтон сможет в одностороннем порядке устанавливать барьеры для экспортных товаров. Это может привести к повышению ввозных пошлин для китайской продукции.

Ранее, в конце июля, стало известно, что советники американского лидера работают над ограничительными мерами в отношении Китая.

Как сообщал журнал Politico, ограничения могут коснуться сферы торговли. При этом издание отмечает, что американский лидер склоняется в пользу введения квот или тарифов на импорт стали из КНР.