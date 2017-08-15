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В мире

В США активисты потребовали от Трампа отставки под окнами его небоскреба

06:0615.08.2017
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© РИА Новости / Ольга ДенисоваТолпа протестующих против политики Дональда Трампа у небоскреба Trump TowerТолпа протестующих против политики Дональда Трампа у небоскреба Trump Tower
© РИА Новости / Ольга Денисова

НЬЮ-ЙОРК, 15 авг — РИА Новости. Акция протеста под окнами Trump Tower в Нью-Йорке, где в понедельник вечером Дональд Трамп впервые остановился в качестве президента США, собрала более тысячи человек. Активисты требовали, чтобы глава государства покинул свой пост, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Ньюйоркцы против Трампа

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Jim Watson
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Протестующие собрались у небоскреба Trump Tower, ожидая приезда президента в его неофициальную резиденцию и скандируя: "Нет Трампу, нет Ку-клукс-клану, нет фашизму в США". Полицейские выставили вокруг здания грузовики с песком, а на входе усилили проверку. Для митинга был огорожен тротуар вдоль Пятой авеню.

На проезжую часть полицейские участников акции не пускали, вынуждая их двигаться обходными путями по соседним улицам вплоть до Центрального парка. Некоторые активисты даже заняли витрину бутика Gucci, расположенного по соседству с башней Трампа. Около десяти минут в окне фешенебельного магазина виднелись плакаты "Здесь нет места ненависти". На улицах также скандировали "Не мой президент" — популярный лозунг последних месяцев.

Президент США Дональд Трамп говорит о националистическом митинге в Шарлоттсвилле в Дипломатической комнате Белого дома. 14 августа 2017
© AP Photo / Evan Vucci
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На этот раз активисты пытались докричаться до Трампа в буквальном смысле. Один из активистов, представившийся Полом, поясняет, что суть послания проста — "чтобы он убрался из Белого Дома". По словам Пола, "ньюйоркцы за Трампа не голосовали, потому что кое-что о нем знают": например, что здание Trump Tower якобы строилось по большей части нелегальными польскими работниками, которые лишь десять лет спустя получили оплату за труд.

Несмотря на все приготовления, момент прибытия Трампа остался не замечен активистами. То, что президент уже дома, стало очевидно после возобновления движения по Пятой авеню, которая была перекрыта на время ожидания президентского кортежа.

© РИА Новости / Ольга ДенисоваТолпа протестующих против политики Дональда Трампа у небоскреба Trump Tower
© РИА Новости / Ольга Денисова
Толпа протестующих против политики Дональда Трампа у небоскреба Trump Tower

Новые акции

Женщина, пострадавшая во время столкновений ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
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Протесты в Нью-Йорке начались еще в воскресенье и стали ответом на события в Шарлоттсвилле, где местный житель наехал автомобилем на противников акции ультраправых. Трамп первоначально осудил насилие "со многих сторон", за что подвергся нападкам общественности. Позже он уступил критикам и заявил в телеобращении, что осуждает ультраправых, считает расизм злом, а неонацистов, сторонников "превосходства белой расы" и Ку-Клукс-Клан – "преступниками и бандитами".

"На дворе 2017 год, почему вообще надо обсуждать очевидное? Мы говорим "нет" расизму", — поделилась одна из участниц акции в Нью-Йорке.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Nicholas Kamm
Трамп пообещал привлечь к ответу всех виновных за события в Шарлоттсвилле
Одна из групп-организаторов акции RefuseRacism ("Отрицай расизм") считает, что администрацию Трампа можно назвать фашистской, так как, во-первых, при ней ультраправые смогли организованно выйти на улицы в Шарлоттсвилле. Во-вторых, Трамп пообещал показать КНДР "огонь, ярость и силу", которых мир не видел раньше, угрожая тем самым жизням миллионов людей.

"Этот кошмар должен закончиться: режим Трампа и Пенса должен уйти", — гласят многие плакаты, которыми "вооружились" активисты.

Требовать ухода 45-го президента предполагается 4 ноября на запланированной в разных городах страны акции. Подготовку к масштабному событию активисты обсудят в ближайшую субботу на региональных конференциях. Соответствующие листовки распространялись у Trump Tower в Нью-Йорке.

© РИА Новости / Ольга ДенисоваТолпа протестующих против политики Дональда Трампа у небоскреба Trump Tower
© РИА Новости / Ольга Денисова
Толпа протестующих против политики Дональда Трампа у небоскреба Trump Tower
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