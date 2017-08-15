Медиамагнат Мердок призывал Трампа уволить советника Бэннона, сообщила NYT

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Американский медиамагнат Руперт Мердок призывал президента США Дональда Трампа уволить его советника по стратегическим вопросам Стива Бэннона, пишет газета New York Times.

По данным издания, Мердок говорил об этом с Трампом в ходе обеда в Белом доме перед тем, как президент ушел в отпуск 4 августа. На обеде, как отмечает издание, также присутствовал зять Трампа Джаред Кушнер и новый руководитель аппарата Белого дома Джон Келли.

Как сообщает газета, Трамп не стал возражать в ответ на совет Мердока, а выразил свою обеспокоенность по поводу Бэннона.

Келли также заявлял, что "не потерпит теневых махинаций" Бэннона, пишет газета со ссылкой на помощников Трампа.

Ранее издание Axios со ссылкой на источники из окружения Трампа сообщило, что президент США подозревает, что Бэннон стоит за утечками информации о работе Белого дома. Источники также рассказали изданию, что Трамп был недоволен сотрудничеством Бэннона с журналистом Bloomberg Businessweek Джошем Грином.