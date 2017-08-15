Президент Южной Кореи пообещал предотвратить войну на Корейском полуострове

ТОКИО, 15 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил во вторник, что военные действия на Корейском полуострове невозможны без согласия Сеула, и пообещал предотвратить войну "любой ценой", сообщило агентство Ренхап.

"Правительство предотвратит войну любой ценой. Мы должны мирным путем решить северокорейскую ядерную проблему вне зависимости от того, сколько взлетов и падений будет (на этом пути — ред.)" — приводит агентство слова президента, которые он сказал на церемонии в честь 72-летия освобождения от японской колонизации 1910-1945 годов.

"Решение о военных действиях на Корейском полуострове может быть принято только Республикой Кореей, и никто не может принять решение о военных действиях без согласия Республики Корея", — подчеркнул Мун.

В то же время он заявил, что его страна "оставляет двери открытыми для диалога", а также выразил уверенность в том, что его правительство приложит дипломатические усилия для мирного урегулирования ядерной проблемы КНДР.