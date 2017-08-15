WP: советник Трампа предлагал организовать встречу с Путиным в 2016 году

ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. Газета Washington Post утверждает, что один из внешнеполитических советников нынешнего президента США Дональда Трампа — Джордж Пападопулос еще в начале предвыборной кампании в 2016 году предлагал ему устроить встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

По данным газеты, в переписке, которая стала доступна изданию, "представители предвыборного штаба Трампа на разных уровнях почти каждую неделю обсуждали усилия русских по организации встречи с ним".

В частности, издание утверждает, что Пападопулос с марта 2016 года написал несколько электронных писем по "организации встречи Дональда Трампа и Владимира Путина".

Газета уверяет, что встреча не состоялась, поскольку ей воспротивились ряд высокопоставленных представителей предвыборной команды Трампа. "В первую очередь, опасения выражал тогдашний глава штаба Пол Манафорт", — говорится в материале газеты.

Противники Трампа неоднократно утверждали о якобы имевшихся у него связях с Россией. Сам он отвергает подобные обвинения. В Москве их также называют безосновательными.

Расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Впоследствии спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.