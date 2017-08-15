МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Суд Панамы приговорил гражданина США и его жену к тюремному заключению за ограбление и убийство пяти американцев на панамской территории, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на власти страны.

По данным агентства, Уильям Дэтен Нолберт приговорен судом к 47 годам тюрьмы, а его жена, принимавшая участие в преступлениях, к 26 годам. Холберт признался в убийствах пяти человек между 2007 и 2010 годами в провинции Бокас-дель-Торо с целью кражи их собственности, заявили чиновники.

Холберт и его жена были задержали в 2010 году, пока они пытались въехать в Никарагуа из Коста-Рики. Позже тела четверых взрослых и одного ребенка были обнаружены на территории гостиницы, хозяином которого был Холберт. Паре удалось избежать расследования в Никарагуа. Впоследствии Холбер и его жены жили в Панаме под вымышленными именами.