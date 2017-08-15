МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Суд Панамы приговорил гражданина США и его жену к тюремному заключению за ограбление и убийство пяти американцев на панамской территории, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на власти страны.
Холберт и его жена были задержали в 2010 году, пока они пытались въехать в Никарагуа из Коста-Рики. Позже тела четверых взрослых и одного ребенка были обнаружены на территории гостиницы, хозяином которого был Холберт. Паре удалось избежать расследования в Никарагуа. Впоследствии Холбер и его жены жили в Панаме под вымышленными именами.