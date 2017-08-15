МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился за международной помощью в организации встречи, темой которой будет заявление американского лидера Дональда Трампа о возможности военного вмешательства в страну, передает агентство EFE.
"Я подтверждаю вам как послам мою просьбу ко всем государствам, которые вы представляете… просьбу… о президентской встрече за закрытыми дверями, чтобы рассмотреть тему мира в Венесуэле и угрозы военного вторжения со стороны правительства господина Дональда Трампа против Венесуэлы", — заявил Мадуро.
В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает все сценарии в отношении Венесуэлы, в том числе военную операцию.