МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился за международной помощью в организации встречи, темой которой будет заявление американского лидера Дональда Трампа о возможности военного вмешательства в страну, передает агентство EFE.

По информации агентства, Мадуро высказал свою просьбу послам Испании, Франции, Японии, Сирии, Вьетнама и Гватемалы.

"Я подтверждаю вам как послам мою просьбу ко всем государствам, которые вы представляете… просьбу… о президентской встрече за закрытыми дверями, чтобы рассмотреть тему мира в Венесуэле и угрозы военного вторжения со стороны правительства господина Дональда Трампа против Венесуэлы", — заявил Мадуро.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает все сценарии в отношении Венесуэлы, в том числе военную операцию.

Ранее в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.