Пентагон назвал имена двух военнослужащих, погибших в Ираке

ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Пентагон в понедельник обнародовал имена двух американских военнослужащих, погибших днем ранее в Ираке.
Как отмечается в сообщении, поступившем в РИА Новости, "они погибли 13 августа в результате ранений при выполнении миссии в рамках операции "Непоколебимая решимость". Подчеркивается, что "по поводу инцидента проводится расследование".
Ранее Пентагон сообщил, что два военнослужащих США погибли в Ираке из-за нештатной ситуации в ходе боевой стрельбы.
Операцию "Непоколебимая решимость" США и их союзники проводят против боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Ираке и Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России.