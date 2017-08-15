Пентагон назвал имена двух военнослужащих, погибших в Ираке

ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Пентагон в понедельник обнародовал имена двух американских военнослужащих, погибших днем ранее в Ираке.

Согласно заявлению военного ведомства, погибли уроженец Бруклина (штат Нью-Йорк) сержант Рошейн Ювинс и военный специалист Аллен Леви Стиглер из Арлингтона (штат Техас).

Как отмечается в сообщении, поступившем в РИА Новости, "они погибли 13 августа в результате ранений при выполнении миссии в рамках операции "Непоколебимая решимость". Подчеркивается, что "по поводу инцидента проводится расследование".

Ранее Пентагон сообщил, что два военнослужащих США погибли в Ираке из-за нештатной ситуации в ходе боевой стрельбы.

Операцию "Непоколебимая решимость" США и их союзники проводят против боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Ираке и Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.