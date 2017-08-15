ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Участники акции протеста, прошедшей в понедельник в городе Дурэм (штат Северная Каролина), опрокинули памятник войскам Конфедерации, сообщил местный телеканал WNCN.
Статуя солдата времен Гражданской войны в США стояла перед зданием местного муниципалитета. Она была установлена в 1924 году, на ней было написано "Конфедеративные штаты Америки".
"Такие памятники стоят по всей стране, их нужно убрать", — сказал организатор акции Лон Трэн.
В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. В результате инцидентов в городе погиб один человек, пострадали еще 34. Двое полицейских погибли при крушении вертолета, участвовавшего в обеспечении безопасности в городе. Трамп первоначально осудил насилие "со многих сторон", за что подвергся критике. Белый дом заявил впоследствии, что Трамп осуждает ультраправых.