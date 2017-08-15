ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Участники акции протеста, прошедшей в понедельник в городе Дурэм (штат Северная Каролина), опрокинули памятник войскам Конфедерации, сообщил местный телеканал WNCN.

По его данным, участники акции выступали против расизма и фашизма. В частности, они скандировали: "Нет Ку-клукс-клану! Нет фашизму!". После этого несколько человек повалили статую с помощью каната.

Статуя солдата времен Гражданской войны в США стояла перед зданием местного муниципалитета. Она была установлена в 1924 году, на ней было написано "Конфедеративные штаты Америки".

"Такие памятники стоят по всей стране, их нужно убрать", — сказал организатор акции Лон Трэн.

Данная акция прошла после манифестации в городе Шарлоттсвилль (штат Виргиния) в минувшие выходные.

В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. В результате инцидентов в городе погиб один человек, пострадали еще 34. Двое полицейских погибли при крушении вертолета, участвовавшего в обеспечении безопасности в городе. Трамп первоначально осудил насилие "со многих сторон", за что подвергся критике. Белый дом заявил впоследствии, что Трамп осуждает ультраправых.

Гражданская война в США велась с 1861 по 1965 годы 24 штатами Севера против 11 рабовладельческих штатов Юга. Эта война стала наиболее кровопролитной из всех войн, в которых когда-либо участвовали США. В ней погибли, по разным оценкам, от 600 тысяч до 850 тысяч человек. В результате войны северные штаты разгромили Конфедеративные Штаты Америки. Рабство было формально ликвидировано на всей территории США, однако законодательная расовая сегрегация белых и афроамериканцев продолжалась до 1960-х годов, а проблемы на почве расовой розни не ликвидированы полностью до сих пор.