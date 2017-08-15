На низком старте: Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми нанести удар

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал вооруженным силам быть готовыми нанести удар в любой момент в том случае, если он привет соответствующее решение. Об этом сообщает агенство Рейтер со ссылкой на северокорейские СМИ.
Ким Чен Ын, согласно поступающей информации, также ознакомился с армейскими планами по пуску ракет в направлении Гуама.
Принять верное решениеЦентральное телеграфное агенство Кореи (ЦТАК).
"США… должны принять верное решение и продемонстрировать с помощью действий, что они хотят снизить напряженность на Корейском полуострове и предотвратить опасное военное столкновение", — приводит агентство Рейтер слова Ким Чен Ына, которого цитируют северокорейские СМИ.
"Кампания мирного давления" на КНДР
В публикации глав дипломатического и военного ведомств отмечается, что цель "кампании мирного давления" со стороны Соединенных Штатов — денуклеаризация КНДР. "США не заинтересованы в смене режима или ускоренном объединении Кореи", — заявляют при этом Тиллерсон и Мэттис.
В статье также говорится, что "США настроены на переговоры с Пхеньяном", но ожидают от КНДР немедленного прекращения провокационных действий, в частности ракетных испытаний.
Они добавляют, что "теперь Северная Корея стоит перед выбором" — мир, процветание и международное признание или состояние войны, бедность и изоляция.
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Три миллиона добровольцев
Почти 3,5 миллиона человек подали заявки на вступление или восстановление в рядах вооруженных сил КНДР на фоне противостояния Пхеньяна и Вашингтона после одобрения новой резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом сообщила центральная северокорейская газета "Нодон синмун".
За три дня заявления подали 3,475 миллиона человек, в частности студентов, рабочих и отставных военных.
"Народ поднимается по всей стране, чтобы дать десятикратный отпор США", — пишет газета.
Как решить проблему КНДР
На Западе существует вера в то, что Китай по звонку может заставить Северную Корею сделать что угодно. И, на первый взгляд, для этого есть все основания. КНР поставляет львиную долю потребляемых в Северной Корее продуктов и топлива, защищает ее в Совбезе, инвестирует в производство. Казалось бы, это дает Пекину серьезные рычаги давления на северокорейское руководство. Однако на самом деле это не так. Северная Корея демонстративно отказывается от китайских советов, и даже демонстрирует некую агрессивность в отношении Китая. Например, пропалывая всю прокитайскую часть северокорейской элиты, чем и занялся Ким Чен Ын после прихода к власти (не пожалел даже собственного брата, который, по некоторым данным, был дружен с китайской разведкой).
Единственный выход из ситуации — добиться экономического роста в КНДР, реформ северокорейской экономики (они уже идут, но медленно), а также усадить США и Северную Корею за стол для конструктивных переговоров. И на данный момент непонятно, как это можно сделать.