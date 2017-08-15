На низком старте: Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми нанести удар

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал вооруженным силам быть готовыми нанести удар в любой момент в том случае, если он привет соответствующее решение. Об этом сообщает агенство Рейтер со ссылкой на северокорейские СМИ.

Ким Чен Ын, согласно поступающей информации, также ознакомился с армейскими планами по пуску ракет в направлении Гуама.

Принять верное решение

Северокорейский лидер заявил, что США должны сделать правильный выбор, чтобы избежать опасного военного конфликта, сообщает Центральное телеграфное агенство Кореи (ЦТАК)

"США… должны принять верное решение и продемонстрировать с помощью действий, что они хотят снизить напряженность на Корейском полуострове и предотвратить опасное военное столкновение", — приводит агентство Рейтер слова Ким Чен Ына, которого цитируют северокорейские СМИ.

"Кампания мирного давления" на КНДР

Вашингтон выступает за дипломатические методы урегулирования конфликта с Пхеньяном, но готов и к "силовым вариантам" решения кризиса, говорится в опубликованной в газете WSJ совместной статье госсекретаря Рекса Тиллерсона и главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

В публикации глав дипломатического и военного ведомств отмечается, что цель "кампании мирного давления" со стороны Соединенных Штатов — денуклеаризация КНДР. "США не заинтересованы в смене режима или ускоренном объединении Кореи", — заявляют при этом Тиллерсон и Мэттис.

В статье также говорится, что "США настроены на переговоры с Пхеньяном", но ожидают от КНДР немедленного прекращения провокационных действий, в частности ракетных испытаний.

Они добавляют, что "теперь Северная Корея стоит перед выбором" — мир, процветание и международное признание или состояние войны, бедность и изоляция.

Игра мускулами: КНДР угрожает ударом по Гуаму, США обещают "огонь и ярость"

Три миллиона добровольцев

На прошлой неделе Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом резонансных заявлений. Американский лидер Дональд Трамп пообещал Северной Корее "огонь и ярость” в том случае, если со стороны КНДР будет реальная угроза для Соединенных Штатов. Центральное телеграфное агенство Кореи (ЦТАК) отреагировало на слова президента США, заявив, что северокорейские военные рассматривают возможность нанесения ракетного удара по американским военным объектам на острове Гуам, расположенном в западной части Тихого океана. Трамп, в свою очередь, заверил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал”.

Почти 3,5 миллиона человек подали заявки на вступление или восстановление в рядах вооруженных сил КНДР на фоне противостояния Пхеньяна и Вашингтона после одобрения новой резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом сообщила центральная северокорейская газета "Нодон синмун".

За три дня заявления подали 3,475 миллиона человек, в частности студентов, рабочих и отставных военных.

"Народ поднимается по всей стране, чтобы дать десятикратный отпор США", — пишет газета.

Как решить проблему КНДР

За северокорейско-американскими боданиями с огромным беспокойством следят в регионе. Обеспокоены Южная Корея, Япония, Россия и Китай. Именно у Пекина есть наибольшая возможность повлиять на КНДР. Однако возможности Пекина гораздо меньше, чем о них думают, отмечает Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

На Западе существует вера в то, что Китай по звонку может заставить Северную Корею сделать что угодно. И, на первый взгляд, для этого есть все основания. КНР поставляет львиную долю потребляемых в Северной Корее продуктов и топлива, защищает ее в Совбезе, инвестирует в производство. Казалось бы, это дает Пекину серьезные рычаги давления на северокорейское руководство. Однако на самом деле это не так. Северная Корея демонстративно отказывается от китайских советов, и даже демонстрирует некую агрессивность в отношении Китая. Например, пропалывая всю прокитайскую часть северокорейской элиты, чем и занялся Ким Чен Ын после прихода к власти (не пожалел даже собственного брата, который, по некоторым данным, был дружен с китайской разведкой).

Причины заносчивости КНДР прозрачны — в Пхеньяне уверены, что Пекин никуда не денется. Альтернативой поддержки Северной Кореи будет лицезрение коллапса северокорейского режима, что для Пекина абсолютно неприемлемо (ибо за этим последуют миллионы беженцев, американские базы в КНДР и т.п.). Сменой режима Китай тоже заняться не сможет. Поэтому китайское руководство вынуждено идти по очень тонкому коридору возможностей, и давления от него стоит ожидать только в том случае, если КНДР уж совсем перегнет палку.

Единственный выход из ситуации — добиться экономического роста в КНДР, реформ северокорейской экономики (они уже идут, но медленно), а также усадить США и Северную Корею за стол для конструктивных переговоров. И на данный момент непонятно, как это можно сделать.