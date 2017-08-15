Пушков о ситуации на Корейском полуострове: пора успокоиться

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что в ситуации вокруг Корейского полуострова стоит ограничиться докладом о возможном ударе по Гуаму, который представили военные лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми нанести удар в любой момент в том случае, если он примет такое решение. Также сообщалось, что он ознакомился с планами армии по пуску ракет в направлении Гуама.

"Главе КНДР доложили о готовности провести ракетные испытания у Гуама. Лучше всего, если бы этим докладом все и ограничилось. Пора успокоиться", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Главе КНДР доложили о готовности провести ракетные испытания у Гуама. Лучше всего, если бы этим докладом все и ограничилось.Пора успокоиться — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 14 августа 2017 г.

КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведения ракетных испытаний под предлогом защиты от военной агрессии США и их союзников. На прошлой неделе Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угроз. Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью", если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. Трамп заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал". На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.