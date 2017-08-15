Евросоюз настаивает на снижении напряженности на Корейском полуострове

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Евросоюз настаивает на деэскалации напряженности на Корейском полуострове и призывает КНДР воздерживаться от провокационных действий, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Пхеньян рассматривает возможность нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам. В ответ американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнем и яростью" в случае угрозы для США. На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.

"Существует острая необходимость деэскалации напряжения в отношении ситуации на Корейском полуострове. Это приоритет для ЕС и для всего международного сообщества. Мы призываем КНДР воздерживаться от любых провокационных действий, которые могут усилить региональную и глобальную напряженность", — отмечается в коммюнике.

Сообщается, что по результатам заседания комитета по политике и безопасности Евросоюза по ситуации вокруг КНДР было принято соглашение о том, что "Евросоюз и страны-члены усилят дипломатическую работу, обратившись к Южной Корее, США, Китаю, России, Японии и КНДР, чтобы передать наши сообщения".

"ЕС готов оказать поддержку процессу по установлению надежного и конструктивного диалога между международным сообществом и КНДР. Я подтвердила (главе МИД Южной Кореи — ред.) Кан Гён Хва свою готовность поддержать ее усилия всеми возможными способами, в том числе предоставить в ее распоряжение техническую экспертизу, которую ЕС разработал в переговорах по связанным с ядерной проблематикой вопросам", — говорится в заявлении Могерини.