Пенс назвал Венесуэлу "несостоявшимся государством", угрожающим США

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс заявил в понедельник, что Венесуэла является "несостоявшимся государством", которое угрожает безопасности США и "всего западного полушария", передает агентство Рейтер.

"Президент (Дональд) Трамп дал ясно понять, что мы не будем стоять в стороне, пока Венесуэла превращается в диктатуру. Несостоявшееся государство в Венесуэле угрожает безопасности и процветанию всего нашего северного полушария и людей США", — сказал Пенс.

Он добавил, что из-за кризиса в латиноамериканской стране наркотрафик может увеличиться, а также может вырасти нелегальная миграция в США.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает все сценарии в отношении Венесуэлы, в том числе военную операцию.

Ранее в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.