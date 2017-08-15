США обеспокоены вспышками насилия в Кении после выборов

ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США обеспокоены вспышками насилия в Кении после состоявшихся президентских выборов и призывают все стороны сохранять спокойствие, заявила в понедельник официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.
В нем отмечается, что США "поздравляют народ Кении с успешным проведением выборов, а президента Кениату с переизбранием". Белый дом также оценил "нацеленность кандидатов, официальных лиц и общественности на проведение мирных, честных и прозрачных выборов".
Как отметила Сандерс, США продолжат сотрудничать с Кенией.
На прошлой неделе в Кении прошли президентские выборы. По данным избиркома, действующий президент Ухуру Кениата победил на всеобщих выборах, набрав 54,27% голосов. Его соперник, бывший премьер-министр страны Раила Одинга, набрал 44,74% голосов. Таким образом, действующий президент был переизбран на второй пятилетний срок.