В США хакеры взломали сайт ультраправых от имени жертвы ЧП в Шарлоттсвилле

Ситуация в Виргинии после беспорядков (39)

Спасатели оказывают женщине первую помощь после того, как автомобиль наехал на участников протестов в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния

Спасатели оказывают женщине первую помощь после того, как автомобиль наехал на участников протестов в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Хакеры из группировки Anonymous взломали сайт американских ультраправых Daily Stormer после публикации, высмеивающей жертву столкновений в американском городе Шарлоттсвилль в штате Виргиния Хезер Хейер.

"Сайт находится под контролем Anonymous. Мы взломали этот сайт от имени Хезер Хейер, жертвы терроризма сторонников теории "расового превосходства "белых", — говорилось в сообщении на сайте.

Позднее владельцы сайта восстановили контроль над ним.

По данным агентства Рейтер, ранее корпорация Google сообщила, что отменяет регистрацию ультраправого сайта из-за нарушения условий предоставления услуг.

В субботу 20-летний белый американец Джеймс Филдс въехал на автомобиле в колонну антифашистов в центре Шарлоттсвилля, в результате погибла 32-летняя местная жительница Хезер Хейер, подозреваемого позднее задержали: сообщалось также о 34 пострадавших. Кроме того, в ходе облета города потерпел крушение вертолет полиции Виргинии, погибли двое полицейских. В Шарлоттсвилле и в штате был объявлен режим чрезвычайного положения, на предотвращение беспорядков были подняты подразделения национальной гвардии.