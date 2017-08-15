Додон назвал провокацией идею ввести визовый режим с Россией

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает провокациями предложения молдавского парламента ввести визовый режим с Россией и заявил, что не допустит этого, пишет во вторник газета "Известия".

По данным газеты, молдавские депутаты обсуждают введение визового режима для россиян, но окончательного решения по данному вопросу пока нет. Отмечается, что идея о введении виз стало продолжением дипломатических выступлений со стороны правительства страны против России, в частности, ситуации с запретом на въезд в Молдавию вице-премьеру России Дмитрию Рогозину и истории с разворотом в Кишиневе российских журналистов и актеров.

Додон заявил газете, что данные инициативы являются провокациями, подобное решение было бы "неразумным и опасным шагом, поэтому он этого не допустит".

"Не вижу никаких оснований, чтобы вводить визы. Не вижу, зачем это нужно Молдове и двусторонним отношениям, особенно когда в Российской Федерации находится более 560 тысяч наших граждан. А я думаю, в реальности их больше 700 тысяч. Понятно, когда кто-то пытается выдвигать такие идеи, он не думает, что это в первую очередь затронет наших граждан. Я считаю это провокациями", — сказал газете президент Молдавии.