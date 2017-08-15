В Мали шесть человек погибли при нападении на базу ООН

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Шесть охранников погибли в результате атаки на базу миссии ООН в городе Тимбукту в Мали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в ООН.

По словам источника, шестеро нападавших на штаб-квартиру Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), которые, вероятно, являются боевиками, были нейтрализованы. Он добавил, что некоторые миротворцы пострадали в результате нападения.

В свою очередь, агентство Ассошиэйтед Пресс сообщает о семи погибших.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в Мали в результате нападения неизвестных на лагерь миротворцев в регионе Мопти. Также один миротворец получил легкие ранения. Отмечалось, что поступила информация о нападении вооруженных людей на штаб-квартиру МИНУСМА в городе Тимбукту. В город был направлен отряд оперативного реагирования МИНУСМА и боевые вертолеты.